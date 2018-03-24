Дурно и нелепо: как националисты на Украине нелепо копируют эсэсовцев

Купол Рады — пока еще не купол Рейхстага. Труба пониже и дым, как говорится, пожиже

Сравнение не только, как бы, неуместное. Я бы даже сказал, оскорбительное и кощунственное. Но вместо того, чтобы обижаться на рыжего клоуна, надо понимать, что главная гнусность таких вот заявлений в том, что новый рейх находится совсем не там, где предполагает министр иностранных дел Борис Джонсон.

Вообще, в последнее время не покидает странное ощущение, что у многих событий последнего времени есть похожие аналоги в относительно недавнем прошлом и в учебниках истории. Конкретно — в тридцатых годах двадцатого века. Все сравнения, как известно, хромают, но, вот, например, чем вам не современная версия попытки поджога Рейхста…то есть, простите, обрушения с помощью минометов купола Верховной рады

Генпрокурор Украины : « Надежда Савченко , народный депутат украины лично планировала, лично подготавливала, лично вербовала и давала указания о том как провести террористический акт в этом зале. Уничтожить две ложи гранатами. Минометами обрушить купол верховной Рады и автоматами добить тех кто выживет. У нас есть неопровержимые доказательства!».

Все уже конечно по этому поводу отсмеялись. Покрутили пальцем у виска. Списали на весеннее обострение. Уж больно сценарий заговора лихой. Впрочем, купол Рады — пока еще не купол Рейхстага. Труба пониже и дым, как говорится, пожиже. Да и Савченко — далеко не герой-коммунист Георгий Димитров . Фигуры совсем разного масштаба. Нельзя даже сравнивать борца с нацизмом и убежденную украинскую националистку, причастную к гибели сотен людей, включая моих коллег-журналистов.

Но вот режим на современной Украине весьма и весьма напоминает такой ранний немецкий 1933-1934 год — с факельными шествиями, уничтожением и запретами негодных книги кинофильмов. Расовыми, то есть языковыми законами. Современной версией политической полиции — гестапо в виде Службы Безопасности Украины . Ну и классическим врагом на Востоке. И внутренним врагом, выродками-недочеловеками в виде «ватников» и «сепаратистов».

Одним словом, захватившие власть украинские националисты яростно пытаются скопировать своих учителей-эсэсовцев. Но выходит, прямо скажем, дурная нелепая копия. Заведомо и слава богу, слабее оригинала. Но от этого не менее опасная и кровожадная.

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