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В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс силовиков
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В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс силовиков с РСЗО и бойцов «Айдара» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Несколько эшелонов с военной техникой и вооружением украинских силовиков, в том числе реактивными системами залпового огня (РСЗО), прибыли на железнодорожную станцию Лиман в Донбассе, в район населенного пункта Счастье для усиления позиций ВСУ прибыли бойцы националистического батальона "Айдар", заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"По имеющейся у нас информации, 20 и 22 марта прибыли несколько эшелонов с техникой для усиления подразделений противника. В составе эшелонов находились РСЗО 9П140 "Ураган" и БМ-21 "Град" до 20 единиц, БМП-1 до 10 единиц, а также до 15 единиц автомобильной техники "Урал", — рассказал Марочко.
Представитель оборонного ведомства республики подчеркнул, что украинское командование продолжает усиливать свои позиции в Донбассе, что свидетельствует о намерении решать конфликт "силовыми методами".
"В связи с чем на факт переброски запрещенного вооружения в близь линии соприкосновения войск просим обратить внимание представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и использовать данную информацию при планировании маршрутов патрулей", — сказал Марочко.
Также он рассказал о прибытии бойцов националистического батальона "Айдар".
"По информации нашей разведки, для усиления украинских боевиков из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в населенный пункт Счастье прибыли националисты из батальона "Айдар", — сказал он.
По данным Народной милиции, численность прибывшей группы составляет до 20 человек, уточнил Марочко.
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