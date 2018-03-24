Ещё
Порошенко заявил о предотвращении 17 терактов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СБУ предотвратила 17 терактов в 2017 году, заявил Порошенко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Sergei Supinsky
Служба безопасности Украины предотвратила 17 террористических актов в 2017 году, заявил в субботу президент Украины Петр Порошенко.
"Последние четыре года — переломные в работе Службы безопасности Украины, которая, наконец, стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и его граждан. Только в прошлом году в рамках противодействия терроризму Служба предотвратила 17 террористических актов и восемь диверсий", — сказал Порошенко, выступление которого транслировали украинские телеканалы.
По словам президента, центр специальных операций СБ Украины "Альфа" провел более 7 тысяч специальных операций по предотвращению проникновения диверсионно-разведывательных групп на Украину. Он также сообщил, что СБУ задержала почти 600 человек, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности, содействию ополченцам.
По словам Порошенко, в 2017 году по статье "госизмена" суды вынесли приговор 13 раз. В рамках противодействия пропаганде запрещен въезд на территорию Украины более 100 гражданам РФ, которые, по словам Порошенко, принимают участие в информационной войне против Украины.
РИА Новости: последние новости
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс силовиков с РСЗО и бойцов "Айдара" Савченко объявила голодовку В Раде рассказали, что необходимо Украине для вступления в НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза296
«ЦРУ готовило переворот в России»430
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть81
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»108
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину490
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
00:56
Рак выкурил сигареты на банке пива
Общество
00:48
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»
Оружие Армия
00:35
США пытаются противостоять российским ракетам
США Армия
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение