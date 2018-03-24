Порошенко: СБУ поставят под контроль Рады 

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает «112».
«Окончательная редакция нового закона «О национальной безопасности» предусматривает гражданский парламентский контроль за деятельностью СБУ. Это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие закона стандартам НАТО, а членство в НАТО — наша стратегическая цель», — заявил Порошенко.
Порошенко направил свой законопроект по нацбезопасности в Раду 28 февраля.
Примечательно, что необходимость принятия этого документа ранее подчеркивали в США. В свою очередь руководство Верховной Рады заявило о том, что этот законопроект приблизит Украину к стандартам НАТО, поэтому его нужно принять как можно скорее.
В то же время, СБУ попала в отчет ООН, посвященный среди прочего пыткам и незаконным задержаниям на Украине.