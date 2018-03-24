Ещё
Порошенко: СБУ поставят под контроль Рады
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко: СБУ поставят под контроль Рады 

Украина.ру 56 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает «112».
«Окончательная редакция нового закона «О национальной безопасности» предусматривает гражданский парламентский контроль за деятельностью СБУ. Это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие закона стандартам НАТО, а членство в НАТО — наша стратегическая цель», — заявил Порошенко.
Порошенко направил свой законопроект по нацбезопасности в Раду 28 февраля.
Примечательно, что необходимость принятия этого документа ранее подчеркивали в США. В свою очередь руководство Верховной Рады заявило о том, что этот законопроект приблизит Украину к стандартам НАТО, поэтому его нужно принять как можно скорее.
В то же время, СБУ попала в отчет ООН, посвященный среди прочего пыткам и незаконным задержаниям на Украине.
Украина.ру: последние новости
Порошенко идёт ва-банк Закрепление пройденного: Савченко опять объявила голодовку Эксперты объяснили, зачем Порошенко убирает Надежду Савченко
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза204
«ЦРУ готовило переворот в России»395
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»82
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть64
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину481
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
00:56
Рак выкурил сигареты на банке пива
Общество
00:48
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»
Оружие Армия
00:35
США пытаются противостоять российским ракетам
США Армия
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение