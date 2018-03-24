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На Украине зафиксировали вспышку кори и ветрянки
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На Украине зафиксировали вспышку кори и ветрянки 

RT на русском 37 минут назад
В Ирпенском регионе Киевской области зафиксировали вспышку кори и ветрянки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облгосадминистрации. «За медицинской помощью обратились шесть военнослужащих с ветрянкой и ещё пятеро с подозрением на корь. Среди больных есть одна женщина, со сроком 36 недель беременности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы.
«В связи с этим департаментом здравоохранения области было созвано оперативный штаб по ликвидации заболеваний корью и ветряной оспой, которым был разработан соответствующий план мероприятий», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на Украине с начала года корью заболели около 6,5 тысячи человек.
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