На Украине зафиксировали вспышку кори и ветрянки

В Ирпенском регионе Киевской области зафиксировали вспышку кори и ветрянки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облгосадминистрации. «За медицинской помощью обратились шесть военнослужащих с ветрянкой и ещё пятеро с подозрением на корь. Среди больных есть одна женщина, со сроком 36 недель беременности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы.

«В связи с этим департаментом здравоохранения области было созвано оперативный штаб по ликвидации заболеваний корью и ветряной оспой, которым был разработан соответствующий план мероприятий», — подчеркнули в пресс-службе.