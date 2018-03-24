Азаров о Савченко: Нельзя сажать людей за их взгляды

В отношение Савченко киевская хунта осуществляет явно незаконные преступные действия. Особенный цинизм проявил судья Е. Сидоров, который в одном решении признал арест незаконным и тут же арестовал Савченко, прекрасно понимая, как юрист, абсурдность обвинений против нее.

Решение судьи полностью повторило обвинение прокуратуры . Предлагаю послушать аргументы адвоката Савченко. В них он с юмором рассказал об убогости доводов обвинения, о несоответствии этих обвинений закону и о смысле провокаций против Савченко. Получился абсурд. Весь свой теракт Савченко якобы планировала исключительно с провокаторами из СБУ

Политические взгляды Савченко — это смесь национализма, радикализма и отчаянных попыток простого человека найти выход из той лжи, которой киевский режим опутал страну. Она хочет мира и благополучия Украине и видит основное препятствие для этого в киевском режиме. И в этом она права, но дальше-то что?

Национализм, радикализм — это не будущее Украины, а ее прошлое. Однако нельзя сажать в тюрьму за взгляды и политическую позицию.