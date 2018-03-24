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Порошенко поблагодарил США за $620 млн
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Порошенко поблагодарил США за 620 миллионов долларов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Петр Порошенко поблагодарил Дональда Трампа за поддержку проекта бюджета на 2018 год, который предусматривает выделение Киеву 620,7 миллиона долларов помощи. На своей странице в Facebook президент Украины назвал это мощным и своевременным сигналом, который показал "поддержку развития Украины путем демократических преобразований".
Как стало известно ранее, палата представителей конгресса США увеличила расходы на поддержку Украины в своем бюджете. Документ 23 марата подписал президент Дональд Трамп. Отмечается, что из выделенных денег 200 миллионов пойдут на военно-техническую помощь.
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