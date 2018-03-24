Принятому Порошенко полковнику ВСУ продлили арест

Как заявил прокурор Олег Пересада, Безъязыков может давить на свидетелей, многие из которых были в его подчинении.

В свою очередь адвокат полковника Олег Веремеенко заявил, что доказательств предательства полковника нет.

«Прямые доказательства, которые бы указывали, что Безъязыков является предателем, мы не увидели за этот год. При таких обстоятельствах, я считаю, что нельзя держать человека под стражей просто «до скончания века», — отметил защитник.

Он сослался на то, что в подобных ситуациях Европейский суд по правам человека выносит решение о неоправданно долгом содержании под стражей.

Адвокат попросил назначить его подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста.

Петр Порошенко. В июле 2016 года освобожденного из плена ДНР Безъязыкова принимал лично президент Украины

«Несмотря на то, что это заняло долгое время — то, что вы вернулись домой, это и наша служба, и офицеры воспринимают как настоящую победу, ведь к этому много людей приложило немало усилий», — заявил тогда Порошенко Безъязыкову.

Василий Грицак. Вместе с Порошенко на аудиенции присутствовали жена Безъязыкова и глава СБУ

Позже СБУ задержала Безъязыкова по подозрению в госизмене.