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Принятому Порошенко полковнику ВСУ продлили арест
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Принятому Порошенко полковнику ВСУ продлили арест 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Соответствующее решение принял Шевченковский райсуд Киева, сообщает «5 канал».
Как заявил прокурор Олег Пересада, Безъязыков может давить на свидетелей, многие из которых были в его подчинении.
В свою очередь адвокат полковника Олег Веремеенко заявил, что доказательств предательства полковника нет.
«Прямые доказательства, которые бы указывали, что Безъязыков является предателем, мы не увидели за этот год. При таких обстоятельствах, я считаю, что нельзя держать человека под стражей просто «до скончания века», — отметил защитник.
Он сослался на то, что в подобных ситуациях Европейский суд по правам человека выносит решение о неоправданно долгом содержании под стражей.
Адвокат попросил назначить его подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста.
В июле 2016 года освобожденного из плена ДНР Безъязыкова принимал лично президент Украины Петр Порошенко.
«Несмотря на то, что это заняло долгое время — то, что вы вернулись домой, это и наша служба, и офицеры воспринимают как настоящую победу, ведь к этому много людей приложило немало усилий», — заявил тогда Порошенко Безъязыкову.
Вместе с Порошенко на аудиенции присутствовали жена Безъязыкова и глава СБУ Василий Грицак.
Позже СБУ задержала Безъязыкова по подозрению в госизмене.
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