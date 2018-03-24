Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины

Надежды нет

В пятницу, 23 марта, Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко . Ее подозревают в подготовке государственного переворота и покушения на президента. «Лента.ру» разбиралась, как всего за два года Савченко прошла тернистый путь от национального героя до врага государства, что ждет ее в обозримом будущем и что получит украинская власть от раскручивания этой истории.

Ошиблась поворотом

8 марта при пересечении разграничительной линии между ДНР и подконтрольными Украине территориями сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали Владимира Рубана — известного украинского волонтера, занимающегося освобождением пленных. Он вез на Украину крупную партию оружия. Первым делом появились сообщения, что Рубан чуть ли не в одиночку планировал нападение на правительственный квартал в Киеве.

Однако вскоре украинские силовики заявили, что Рубан действовал не один. Уже 13 марта следователи СБУ вызвали Надежду Савченко на допрос по этому делу. 15 марта Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) внесла в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, о задержании и об аресте Надежды Савченко по подозрению в подготовке государственного переворота.

22 марта Верховная Рада удовлетворила ходатайство ГПУ. В тот же день Савченко была задержана сотрудниками, а на следующий день суд арестовал ее до 20 мая. Эти события сопровождались шквалом одобрения со стороны украинских политиков. Хотя всего два года назад те же люди чествовали Савченко, вернувшуюся из российских застенков, и рукоплескали, когда президент Порошенко вручал ей звезду Героя Украины. Похоже за это время на пути от российской тюрьмы до большой украинской политики Надежда где-то ошиблась поворотом. Что не удивительно — люди, проявившие себя на поле боя, далеко не всегда способны выбрать правильную тактику в политических баталиях. Солдат Надя

Надежда Савченко родилась в 1981 году в Киеве. Практически вся ее жизнь связана с украинскими вооруженными силами. Савченко служила в украинском контингенте в Ираке , освоила специальность штурмана в Харьковском университете военно-воздушных сил Украины. В 2013 году она поддержала Майдан, принимала участие в столкновениях на Грушевского в январе 2014 года. С началом боевых действий в Донбассе, вступила в добровольческий батальон Айдар.

В марте 2016 года российский суд признал ее виновной и приговорил к 22 годам лишения свободы. Однако уже через два месяца Савченко обменяли на двух граждан России Александра Александрова Евгения Ерофеева , осужденных на Украине за участие в боевых действиях на стороне непризнанных республик.

Все время, пока в России шло следствие и суд, внешнеполитические ведомства Украины и СМИ вели активную пропагандистскую работу, требуя ее немедленного освобождения. Сидя в тюрьме, Надежда Савченко успела стать депутатом Верховной Рады Украины, членом украинской делегации ПАСЕ. Европейский парламент Государственный департамент США признали ее политической заключенной.

Про нее снимали фильмы, в ее поддержку выступали деятели культуры, дети в школах писали ей письма и изучали ее биографию. Даже площадь имели Ленина в уездном городке Ватутино Черкасской области переименовали в честь Савченко.

Менее чем за два года она стала всемирно известной. Рейтинг узнаваемости у Савченко на Украине был 99 процентов. Не пришлась ко двору

Однако после возвращения на Украину выяснилось, что украинская власть предпочла бы видеть Савченко в российской тюрьме, а не в украинском парламенте. В 2014-2016 годах на ее имени откровенно пиарились все украинские политики. Ее арест и резонансное уголовное дело сыграли свою роль в усилении кризиса между Россией и Западом.

Да, первые месяцы после освобождения Савченко была героем всех эфиров. Однако скоро стало понятно, что украинские СМИ создали идеальный образ, который имеет мало общего с реальным человеком. Надежда Савченко оказалась довольно конфликтной. Уже через четыре месяца после возвращения на родину Савченко покинула выдвинувшую ее в депутаты фракцию партии Батькивщина.

Савченко неоднократно и весьма критично отзывалась об украинской власти. Упрекала ее в развязывании войны на Донбассе, коррупции. Публично поддерживала установление диктатуры и критически отзывалась о перспективах действующей власти. Год назад она якобы призывала украинских военных свергнуть власть. Однако тогда дело замяли.

У Надежны был шанс стать коррумпированным депутатом или маргинализироваться, как некоторые «герои» Майдана. Видимо, ее не устраивали оба варианта, и она решила пойти своим путем. Какие ваши доказательства?

История с арестом Савченко по обвинению в подготовке государственного переворота оставляет больше вопросов, чем ответов. Главные из них: кому выгодна эта история и какие дивиденды получат заинтересованные лица.

При этом, что касается планов нападения на правительственный квартал и захват Рады, Надежда Савченко не отрицает своего участия. Однако изложенная генеральным прокурором версия является весьма сомнительной, а доказательства — неубедительными.

Заявления о том, что Савченко в одиночку или в составе группы из нескольких человек собиралась захватить парламент и убить всех народных депутатов, выглядят не вполне правдоподобно. А доказательства не внушают доверия.

Опубликованные генеральным прокурором аудиозаписи прямо не указывают на подготовку теракта Надеждой Савченко. На видеозаписях Савченко хоть и говорит о намерении совершить вышеупомянутый теракт, но сам формат разговора больше напоминает мечтательную болтовню на кухне, нежели поэтапную подготовку госпереворота.

Плохой, еще хуже Однако качество доказательств в данном случае вторично. Петр Порошенко в результате нескольких судебных реформ смог подчинить себе судебную ветвь власти, так что в случае необходимости Надежду Савченко могут посадить при наличии любых доказательств.

По словам украинского политолога Руслана Бортника, власть рассчитывала, что Надежда Савченко не вернется на Украину (в момент заявления о ее причастности, она находилась в Европе). Однако вернулась, чем подняла ставки. В результате власть сама себя перехитрила и оказалась между плохим и очень плохим решением.

На очень плохом, по мнению Руслана Бортника, настаивал премьер-министр Владимир Гройсман и представители одной из двух правящих партий — Народного фронта. Суть этого решения заключалась в признании Надежды Савченко психически невменяемой. Премьер-министр высказался по этому поводу вполне конкретно.

Подобное решение было бы прямой отсылкой к советской карательной психиатрии и, очевидно, не было бы поддержано ни внутри страны, ни на международной арене.

Однако признание Савченко невменяемой и помещение ее в психиатрическую лечебницу сыграло бы на руку оппонентам Порошенко из действующей власти. Во-первых, это нанесло бы колоссальный репутационный удар лично по президенту, который всего два года назад вручал Савченко звезду Героя Украины.

Во-вторых, Савченко в любой момент можно было бы признать здоровой и выпустить на свободу с неопределенными последствиями для власти, в первую очередь — опять-таки для президента.

Этот сценарий продвигался представителями Народного фронта и премьер-министром, вероятно, по следующим причинам. Народный фронт, партия к которой принадлежит экс-премьер-министр Арсений Яценюк , секретарь СНБО Александр Турчинов и глава МВД Арсен Аваков , имеет рейтинг на уровне статистической погрешности. Народный фронт не пройдет в парламент на выборах 2019 года и поэтому сейчас активно ищет возможности для торга с командой президента о, скажем так, интересных условиях сотрудничества на выборах.

Создание сложностей внутри страны и во внешней политике ослабляют переговорные позиции президента и соответственно усиливают позиции Народного фронта. По этой же причине «очень плохой вариант» поддерживал премьер-министр Владимир Гройсман, который усиливает свои позиции внутри властной вертикали и думает о собственном политическом будущем после выборов.

Власть выбрала просто плохой вариант, то есть арест и, вероятно, тюремное заключение. Этот вариант, равно как и любой другой, в любом случае нанесет репутационный ущерб действующей власти. Арест героя Украины, всенародной любимицы, которую всего два года назад носили на руках и славили всей Украиной, явно вызовет непонимание и неприятие в обществе.

Украинский политический эксперт Кирилл Молчанов считает, что если власть не спустит дело Савченко на тормозах, как уже было с делом о взятке народного депутата Игоря Мосийчука , репутационные потери будут еще больше. Слабое процессуальное обеспечение стороны обвинения и, очевидно, дерзкое поведение Савченко будут подрывать остатки авторитета украинской власти. За год до выборов это совсем нежелательно.

Есть и еще одна неприятная особенность в деле Савченко. Власть в глазах украинского общества так и не стала невинной жертвой кровавых заговорщиков, вокруг которой стоит сплотиться, чтобы защитить. Напротив, общество если и не поддерживает Савченко прямо, то уж точно не считает ее плохим человеком и преступником. Народ откровенно устал от экономических проблем, неустроенности и постоянных скандалов в верхах. Поэтому подготовка вооруженного переворота воспринимается с известным пониманием.

Крутите гайки

Эта особенность является очень опасным сигналом для украинской власти. На этой неделе были опубликованы рейтинги потенциальных кандидатов в президенты и политических партий. Согласно им, уровень поддержки власти находится на самой нижней отметке с 2014 года. Петр Порошенко, видимо, не имеет перспектив переизбраться в 2019 году, а его партия имеет весьма шаткие перспективы пройти в парламент. Вторая правящая партия, Народный фронт, уже давно эти перспективы утратила и имеет рейтинг в 0,6 процента.

В условиях утраты доверия абсолютного большинства граждан Украины, власти был брошен еще один вызов в виде попытки государственного переворота. И пусть он проходил под контролем спецслужб и его удалось предотвратить, сам факт подготовки переворота порождает страх. Власть понимает, что в случае чего, ей не на кого будет опереться.

В такой ситуации можно предположить, что попытку переворота власть использует для закручивания гаек. Украинские политологи полагают, что к делу Савченко потенциально можно подключить кого угодно. И Юлию Тимошенко , главного конкурента Петра Порошенко в президентской гонке, и Игоря Коломойского, пострадавшего в борьбе с президентом, и Виктора Медведчука , которого с завидной регулярностью называют «агентом Кремля».

Закручивание гаек может затронуть и формально менее слабых игроков. Речь идет об украинских националистах, военных, участниках боевых действий в Донбассе. Надежда Савченко пользуется среди этих людей значительным авторитетом. Потенциально, именно они могли бы поддержать переворот.

Так что действия власти против оппозиционных радикалов вполне ожидаемы. Например, во время судебного слушания дела Савченко полиция блокировала штаб Национального корпуса в Киеве. Предвыборный креатив

Украинская политика характеризуется высоким уровнем конспирологии. Практически каждого оппозиционного политика или общественного деятеля подозревают в работе или сотрудничестве с администрацией президента . Не осталась в стороне и Надежда Савченко.

Так, политический эксперт Дмитрий Корнейчук уверен, что Савченко является «проектом Банковой» (администрации президента Украины). По его мнению, Петр Порошенко использует Савченко в качестве точки сборки условно «патриотических» оппозиционеров. Можно предположить, что в рамках такого сценария происходит канализация ультраправого протеста на Украине.

Схожей точки зрения придерживается украинский политолог Валентин Гайдай. «Скандал с Савченко отводит внимание от основных лидеров президентской гонки, в частности, от сильнейшего конкурента — Юлии Тимошенко, — считает эксперт. — Не исключено, что в администрации всерьез задумались над раскруткой Савченко как возможного кандидата в президенты, чтобы по максимуму увести голоса у Тимошенко. Все-таки появление еще одной яркой одиозной женщины в политике снимает с Юлии Тимошенко монополию на роль некой железной леди, единственной женщины-политика».

Эта версия подтверждается данными социологических опросов. В феврале этого года рейтинг Юлии Тимошенко составлял 9,8 процента, что делает ее лидером в президентской гонке. Президент Петр Порошенко имеет лишь 3,9 процента, он находится на четвертом месте в рейтинге. Так что желание Порошенко максимально ослабить своего главного конкурента вполне понятно.

Однако Руслан Бортник не согласен с такой трактовкой действий власти. По словам эксперта, Савченко не подходит в качестве конкурента Тимошенко по двум причинам. Во-первых, их электорат мало пересекается, поэтому и нет условий для поддержки Савченко в качестве противовеса Тимошенко.

Во-вторых, у Надежды Савченко практически отсутствует рейтинг. Сразу после ее освобождения, уровень ее поддержки был колоссальным, однако он не конвертировался в политический рейтинг. В декабре 2016 года, спустя полгода после возвращения на родину, ее рейтинг составлял 2,7 процента. Чуть больше чем через год, в феврале 2018 года, Надежда Савченко вообще не фигурирует в президентском рейтинге.

Руслан Бортник сравнивает версию о предвыборной накачке Надежды Савченко с аналогичной в отношении Михаила Саакашвили . Осенью 2017 года тоже была популярной точка зрения, что он может оттягивать голоса оппозиционно настроенного электората. Однако по прошествии полугода, незадолго до его выдворения из страны, Михаил Саакашвили в политическом плане полностью маргинализировался.

Политолог Кирилл Молчанов также сомневается в том, что администрация президента Украины вошла в какие-то договоренности с Савченко. По словам эксперта, она трудно управляемый человек, который создает хаос вокруг себя. Соответственно и договариваться с ней о чем-либо опасно.

Впрочем, однозначные выводы делать пока рано. Прошло немногим больше недели, как Савченко обвинили в попытке госпереворота. Лишь по прошествии нескольких месяцев можно будет говорить, было ли дело Савченко предвыборным проектом или же украинская власть ставила перед собой какие-то иные цели.

Не исключено, что дело Савченко — это стремление власти отвлечь общество от социально-экономических проблем. По словам бывшего советника премьер-министра Украины Анатолия Пешко, власть создает все новые и новые информационные поводы, которые переключают внимание людей. Поддерживая постоянное ощущение угрозы из-за боевых действий на Донбассе, попыток государственного переворота Михаила Саакашвили и Надежды Савченко, власть отвлекает общественное мнение от неудач в экономике и падения качества жизни.

Реальных проблем действительно хватает: повышение цен и тарифов, постоянная девальвация гривны, безработица. Тут стоит отметить, что в разгар скандала с Савченко была уволена руководитель Национального банка Украины Валерия Гонтарева . На фоне новостей о неудавшемся перевороте, новость об увольнении Гонтаревой прошла практически незамеченной, а ведь именно она (наряду с другими высокопоставленными чиновниками) виновна в катастрофическом падении гривны.

Пока что события лишь разворачиваются, и делать однозначные выводы о всех заинтересованных сторонах дела Надежды Савченко явно рано. Единственное, о чем можно говорить наверняка, так это о том, что украинская политика продолжит жить скандалами и, вероятно, это не последний заговор против действующей украинской власти.