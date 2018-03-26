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В ЛНР заявили об одном нарушении за сутки перемирия со стороны ВСУ
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В ЛНР заявили об одном нарушении за сутки перемирия со стороны ВСУ 

РИА Новости 30 минут назад
ЛУГАНСК, 26 мар — РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявляли, что в течение девяти суток подряд на территории республики сохранялся режим тишины. Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта.
"За прошедшие сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив БМП", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ополченцев в районе населенного пункта Нижнее Лозовое. Всего, по данным ведомства, по территории ЛНР было выпущено порядка 16 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.
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