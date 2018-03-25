Ещё
В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 25 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.
"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался", — сказали в пресс-службе народной милиции ЛНР.
В ведомстве уточнили, что режим тишины сохраняется в республике девятые сутки подряд.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>
РИА Новости: последние новости
Украинский "Антонов" ищет выход на российский рынок, сообщили СМИ В России Савченко даже приносили цветы в камеру, заявили в ОНК "Бедная, убогая женщина": на Украине высмеяли арест Савченко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС США нанесли удар по Ливии176
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель335
Мафия глухонемых захватила Москву24
«Заперся в комнате, не мог спать»: Марков признался в домогательствах55
СМИ узнали о планах РФ в КНДР174
Видео
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
Украина объяснила «принесение флота в жертву» в Крыму
Армия
04:15
Охота на Волков: Они убили Михаила Круга
Общество Статьи
05:38
«Тон Лондона является без надобности злобным»
В мире Статьи
03:34
В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу
Оружие Армия
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
«Путин стал госсекретарем США»
США В мире
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение