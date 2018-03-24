Ещё
Украина развернула операцию по спасению следующего срока Порошенко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями

Украина развернула операцию по спасению следующего срока Порошенко 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Популярность президента решили поднять, используя дело Савченко.
Рейтинг президента Украины Петра Порошенко решили поднять с помощью дела депутата Верховной рады Надежды Савченко, которую обвиняют в подготовке серии терактов и государственного переворота. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин.
«На наших глазах происходит развертывание операции по спасению его следующего срока президента», — отметил он.
При этом дело Савченко Якубин назвал «сюрреализмом», то есть смешением фантазий с реальностью. Он добавил, что подобный скандал показывает новый уровень ведения политической игры.
Такой вид политического искусства, при котором ситуация не контролируется полностью его затейником, Якубин называет «хеппенингом».
Ранее сообщалось, что суд избрал для нардепа меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.
ТК «Звезда»: последние новости
СМИ обнародовали переписку летчика ВСУ, обвиненного в крушении Boeing Савченко объявила о начале голодовки В Раде рассказали, что нужно Украине для вступления в НАТО
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза510
Васильева спасла умирающего Добронравова25
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть131
«ЦРУ готовило переворот в России»487
Грудинин записал видео сбривания усов74
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
02:54
«ЦРУ готовило переворот в России»
В мире Политика
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение