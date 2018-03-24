Украина раскрыла условия вступления в НАТО

В Раде рассказали, что необходимо Украине для вступления в НАТО

"Демократия — это значит надлежащее управление. Это не клептократическая олигархия, а именно демократическая республика, когда принимаются прозрачные решения, когда понятно, как принимаются эти государственные решения через политическую конкуренцию, через обсуждение с заинтересованными сторонами. Для них это процедура принятия политического решения, которое является основой демократии", — отметил Чумак.

Помимо этого, депутат выразил мнение, что между Украиной и НАТО необходимо установить новые стандарты отношений, которые будут заключаться не в военной политике, а в антикоррупционной и экономической.