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Скучный матч в Марбелье: Украина не смогла дожать Саудовскую Аравию
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Скучный матч в Марбелье: Украина не смогла дожать Саудовскую Аравию 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Украина — Саудовская Аравия — 1:1  Голы: Кравец, 52 — 1:0, Аль-Муваллад, 38 — 1:1  Украина: Лунин, Караваев, Хачериди (Ордец, 68), Ракицкий, Матвиенко (Соболь, 65), Степаненко (Ротань, 46), Цыганков (Буяльский, 46), Марлос (Беседин, 85), Зинченко (Малиновский, 65), Коноплянка, Кравец
Саудовская Аравия: Аль-Мусайлем, Аль-Харби, Аль-Муваллад (Аль-Куваикиби, 71), Аль-Шахрани (Аль-Фики, 90+1), Осама Хавсави, Омар Хавсави, Аль-Яссам, Аль-Шехри (Аль-Мугахви, 61), Аль-Давсари, Атиф, Аль-Сахлави (Аль-Машер, 86)
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