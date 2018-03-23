Скучный матч в Марбелье: Украина не смогла дожать Саудовскую Аравию 

Украина — Саудовская Аравия — 1:1 Голы: Кравец, 52 — 1:0, Аль-Муваллад, 38 — 1:1 Украина: Лунин, Караваев, Хачериди (Ордец, 68), Ракицкий, Матвиенко (Соболь, 65), Степаненко (Ротань, 46), Цыганков (Буяльский, 46), Марлос (Беседин, 85), Зинченко (Малиновский, 65), Коноплянка, Кравец
Саудовская Аравия: Аль-Мусайлем, Аль-Харби, Аль-Муваллад (Аль-Куваикиби, 71), Аль-Шахрани (Аль-Фики, 90+1), Осама Хавсави, Омар Хавсави, Аль-Яссам, Аль-Шехри (Аль-Мугахви, 61), Аль-Давсари, Атиф, Аль-Сахлави (Аль-Машер, 86)