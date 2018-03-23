Ещё
Омбудсмен Украины пообещала взять дело Савченко под личный контроль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омбудсмен Украины пообещала взять дело Савченко под личный контроль 

ТАСС 34 минуты назад
КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова пообещала лично проконтролировать соблюдение прав Надежды Савченко, арестованной на два месяца по обвинению в подготовке государственного переворота. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба украинского омбудсмена.
"Учитывая ситуацию, я лично как уполномоченный по правам человека в дальнейшем буду осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко", — говорится в заявлении.
Денисова добавила, что в четверг задержание Савченко произошло с нарушением требований действующего законодательства.
Верховная рада 22 марта удовлетворила представление генерального прокурора и сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание. Сразу после этого ее доставили в следственный изолятор. В пятницу суд в Киеве рассмотрел ее дело и постановил арестовать Савченко до 20 мая без права освобождения под залог.
ТАСС: последние новости
Савченко задержана в Киеве в связи с обвинением в подготовке госпереворота и терактов Савченко требует отставки генпрокурора Украины из-за нарушения презумпции невиновности Рада сняла неприкосновенность с Савченко и дала согласие на ее арест
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США275
В ГД отреагировали на отзыв посла ЕС в России100
Суд определил судьбу Савченко321
Россияне устроили давку в «Магните»269
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ698
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение