Омбудсмен Украины пообещала взять дело Савченко под личный контроль

"Учитывая ситуацию, я лично как уполномоченный по правам человека в дальнейшем буду осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко", — говорится в заявлении.

Денисова добавила, что в четверг задержание Савченко произошло с нарушением требований действующего законодательства.