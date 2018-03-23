Чемерис: Украина стоит на пороге нового Майдана

«То, что власть так поступает со своими оппонентами, как с Героем Украины Надеждой Савченко , говорит о том, что власти серьезно припекло. Ситуация должна быстро завершится. Хотелось бы, чтобы она завершилась мирным путем», — заявил политический эксперт Владимир Чемериз в эфире канала NewsOne.

Также эксперт сказал, что он не видит другого пути установления мира в стране и возврата Донбасса в состав Украины, как отстранение нынешней власти, которая проводит неправильную социально-экономическую политику. И единственный механизм для этого — это Майдан.

«Страна стоит на пороге нового Майдана. Более того, народ может поддержать силовое устранение власти с помощью военных», — сказал Чемерис.