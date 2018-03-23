Чемерис: Украина стоит на пороге нового Майдана 

«То, что власть так поступает со своими оппонентами, как с Героем Украины Надеждой Савченко, говорит о том, что власти серьезно припекло. Ситуация должна быстро завершится. Хотелось бы, чтобы она завершилась мирным путем», — заявил политический эксперт Владимир Чемериз в эфире канала NewsOne.
Также эксперт сказал, что он не видит другого пути установления мира в стране и возврата Донбасса в состав Украины, как отстранение нынешней власти, которая проводит неправильную социально-экономическую политику. И единственный механизм для этого — это Майдан.
«Страна стоит на пороге нового Майдана. Более того, народ может поддержать силовое устранение власти с помощью военных», — сказал Чемерис.
Напомним, что обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны».