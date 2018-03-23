Мямлющий судья устроил балаган из ареста Савченко

Надежду Савченко взяли под арест до 20 мая. Однако заседание суда едва не превратилось в балаган.

Во время вынесения вердикта судья Евгений Сидоров заявил, что обвинение предоставило недостаточно улик. После этого произнес что-то нечленораздельное, журналисты, собравшиеся в зале сочли, что Савченко отпускают на свободу. Эту новость встретили аплодисментами.

Однако тут же суд постановил заключить депутата под стражу. «Взять Савченко под стражу в зале суда. Срок действия определения о содержании под стражей Савченко установить на 59 дней, до 20 мая», — уже четко сообщил судья.

Балаган, творившийся на заседании, вызвал недовольство. «Судья пробубнел, что недостаточно улик. Теперь он говорит, что она арестована. По-моему, никто ничего не понимает», — возмутилась журналистка Ольга Шарий.

По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале. Злоумышленники якобы составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов.

Сама депутат (уже бывший) признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в столице. Однако Савченко отметила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны».