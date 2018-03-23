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Еврокомиссар Хан с нетерпением ждет посадок украинских чиновников
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Еврокомиссар Хан с нетерпением ждет посадок украинских чиновников 

Украина.ру 22 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет «DW», рассказал еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан.
Из-за отсутствия соответствующих приговоров Хан призвал создать Высший антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
«Это одно из условий для дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ. Я в постоянном и тесном контакте с МВФ и другими финансовыми институтами и я могу вас заверить, что терпение, мягко говоря, исчерпывается», — подчеркнул еврокомиссар.
По словам евродепутата Ребекки Хармс, она раздражена тем, что принятие закона об антикоррупционном суде в Раде фактически не продвигается.
Евродепутат Дариуш Росати является сопредседателем парламентского комитета ассоциации ЕС-Украина. Он, как и Хармс входят в группу так называемых «друзей Украины» в Европарламенте, раскритиковал промедление по созданию антикоррупционного суда.
«Мы уже ждем создания антикоррупционного суда год и услышали сегодня (22 марта — ред.), что это будет продолжаться еще год. Мое впечатление, что есть недостаток решимости в вопросе борьбы с коррупцией», — отметил Росати.
Он подытожил, что ЕС в целом может жить рядом с Украиной, охваченной коррупцией, но это в первую очередь в интересах Украины — побороть коррупцию.
По его словам, он хотел бы видеть искренность со стороны украинской власти в этом вопросе.
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