В ОНК прокомментировали пребывание Савченко в СИЗО в России

Члены ОНК неоднократно посещали Савченко в СИЗО-3 Ростовской области, в том числе из-за объявленных депутатом голодовок.

Экс-премьер Украины , лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко в пятницу 23 марта заявила журналистам, что нужно было настаивать на длительной психологической реабилитации Савченко после возвращения на Украину. По ее мнению, решение Савченко после освобождения сразу начать работать в парламенте привело к «такому неадекватному восприятию реальности и к такой агрессии, которая могла угрожать стабильности и целостности территории Украины».

"Особой агрессии к сотрудникам СИЗО она не проявляла, была некоторая озлобленность, но мне кажется, потому что у нее свое обостренное чувство и понимание справедливости, она искренне считала, что находиться в плену на чужой территории… Надежда провела в СИЗО менее двух лет, это не тот срок, чтобы могли произойти какие-то необратимые изменения (в психике), по своему складу характера она воин, видимо, и продолжает воевать в мирной депутатской жизни на Украине", — пояснил Петрашис.

Савченко была задержана в четверг в Киеве по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде. Перед заседанием Шевченковского суда Киева, который должен избрать ей меру пресечения, она сказала, что украинские СИЗО хуже российских. В частности, она пожаловалась на постоянное видеонаблюдение.

По версии генпрокуратуры Украины, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов. При этом ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны». По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.