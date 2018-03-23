Якубин: Порошенко уже не фаворит выхода во второй тур

Эксперт склонен думать, что решение по ее задержанию и аресту было принято на самом высоком в канун последних нескольких недель на фоне очень негативных для Банковой новостей о низких рейтингах Порошенко.

«Ведь с помощью нее власть может подправить свои рейтинги, а также через размывание рейтингов конкурентов — прежде всего, Юлии Тимошенко. Мы наблюдали, что были попытки привязать политически Савченко, как выходца «Батькивщины», к Тимошенко. Возможно Савченко играют вслепую — то есть она не подозревает, что кто-то хочет сыграть на ее амбициях и поднять ее оппозиционный рейтинг для выборов-2019, тем самым отняв у Тимошенко хотя бы несколько процентов. А это может сыграть критическую роль», — поделился мнением аналитик.

По его мнению, такая комбинация для президента Украины была разыграна вследствие большого проседания его популярности. На данный момент, он уже даже не фаворит выхода во второй тур президентской гонки-2019. Зато Порошенко может похвастаться внушительным антирейтингом, — напомнил Якубин.

Также он полагает, что, с одной стороны власть пытается увязать Савченко с Саакашвили (якобы она на короткой ноге с депутатами Семенченко и Соболевым, которые поддерживали МихоМайдан), желая прикрыть дело Михо делом Савченко. А с другой — через ее друга Владимира Рубана пытается ударить по олигарху Коломойскому. Ведь у его друга, экс-замглавы ДнепрОГА Геннадием Корбаном были теплые отношения с главой «Офицерского корпуса». А у Порошенко с Коломойским напряженные отношения.

«Еще Банковая может привязать Савченко к парамилитарным образованиям типа «Азова», Нацкорпуса. Возможно, эта история получит дальнейшее развитие с выходом на представителей этих структур. Обыски полицией базы «Азова» намекают на то, что Банковая хочет решить вопрос этих парамилитарных организаций», — предложил одну из версий политолог.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в рамках следственных действий по делу в отношении Савченко предусмотрено проведение психиатрической экспертизы.

По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов.

Савченко в свою очередь признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны».

По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В то же время ее адвокаты отмечают, что все обвинения в адрес Савченко — следствия провокации Службы безопасности Украины . В пользу этого говорит тот факт, что четверо из шести «заговорщиков» являлись агентами СБУ. При этом прокуратура признает: Савченко не являлась инициатором заговора, первоначально глава общественной организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан вышел на украинских офицеров и склонял их к заговору.