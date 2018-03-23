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Польша в апреле начинает на Украине масштабную кампанию для трудовых мигрантов
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Польша в апреле начинает на Украине масштабную кампанию для трудовых мигрантов 

Украина.ру 56 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет «Укринформ» рассказал председатель Польско-украинской хозяйственной палаты, экс-министр экономики Польши Яцек Пехота.
«Кампанией мы хотим противодействовать патологиям во время нанятия работников в Украине, а с другой стороны — в Польше бороться со случаями, когда посредники не придерживаются условий трудоустройства в вопросах денежного вознаграждения, социального обеспечения, не говоря о случаях нелегального трудоустройства», — отметил Пехота.
По его словам, главным партнером польско-украинской хозяйственной палаты в этой кампании в Украине будет выступать Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству. Пехота отметил, что к ней будут привлекаться и государственные органы, в частности Государственная инспекция труда Польши.
«Сейчас мы собираем партнеров для этой кампании — организации, фирмы, людей доброй воли, которые хотят, чтобы трудоустройства Украинские за рубежом происходило прозрачно, четко, в соответствии с законом по обе стороны границы», — констатировал председатель Польско-украинской хозяйственной палаты.
Пехота сообщил, что рабочее название кампании «Партнерство и трудоустройство», где партнерство означает польско-украинское сотрудничество, а трудоустройство — легальность работы.
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