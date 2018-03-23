Медведчук подал два иска против депутата Рады Сергея Лещенко

По информации «Украинского выбора», недостоверными признаны такие утверждения Лещенко : « СБУ … при монополизации рынка Медведчуком , этой монополизации всячески способствовала»; «Схема реализовывается через его младшего партнера — владельца (по документам) компании „Протон Энерджи“, гражданина Израиля Нисана Моисеева».

«Ни для кого не секрет, кто заказчики сего многосерийного хоррор-детектива с «газовым душком». Это заокеанские спонсоры, сеятели «демократии американского образца», уничтожающие экономическую независимость и политический суверенитет Украины . Владелец швейцарской компании Proton Energy Group Нисан Моисеев выиграл суд у Сергея Лещенко по иску о защите чести, достоинства, деловой репутации. Обвинениям Лещенко, выливающего потоки грязи не только на Нисана Моисеева, но и на Виктора Медведчука, Подольский районный суд г. Киева дал справедливую оценку — решением от 16 марта 2018 года обязал недожурналиста-недодепутата в 5-дневный срок опровергнуть недостоверную информацию, разместив в своей колонке на сайте «Украинская правда» резолютивную часть вердикта суда», — приводит Golos.ua заявление пресс-службы.

В «Украинском выборе» подчеркнули: многомесячная эпопея «расследователя» Лещенко, тиражирующего циничную ложь, завершена.

«Заказ «вашингтонского обкома» по дискредитации Виктора Медведчука для таких деятелей, как Лещенко, важнее и журналистской этики, и демократических ценностей, и интересов Украины. Сейчас в судах находятся два иска Виктора Медведчука к Сергею Лещенко о защите чести, достоинства и деловой репутации», — сообщили в пресс-службе движения.