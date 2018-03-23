Путь в никуда. Ухудшение отношений между Украиной и Польшей на руку России

Украинские эксперты ищут пути решения польско-украинских исторических противоречий

Нынешнее состояние украинско-польских отношений: причины и последствия активизации антиукраинской информационной кампании в Польше и пути конструктивного диалога ради согласия в вопросах сохранения национальной памяти и украинско-польской истории обсудили в Укринформе историки и эксперты по украинско-польским вопросам. Приводим наиболее интересные мысли, прозвучавшие на встрече.

Церковь — как фактор взаимопонимания

Виталий Лозовой, главный научный сотрудник отдела гуманитарной безопасности Национального института стратегических исследований

— Фактором взаимопонимания и примирения между Польшей и Украиной может стать потенциал авторитета церквей — Римско-католической в Польше и Греко-католической в Украине. Польская власть часто апеллирует к христианским ценностям. И ей следует вспомнить, что в июне 2016 года президиум епископата призвал к польско-украинскому примирению, в частности в вопросе Волынской трагедии.

У каждой стороны есть своя правда, но надо разобраться в причинах сегодняшнего обострения отношений и сделать соответствующие выводы. К сожалению, польская сторона пока не прислушалась к авторитетным религиозным деятелям.

В информационной сфере двух стран надо активнее разоблачать усилия РФ , которые она прилагает, чтобы сделать отношения между Польшей и Украиной конфликтными. Надо показывать с двух сторон, как РФ пытается дестабилизировать информационным путем ситуацию, как она влияет на политику исторической памяти и двусторонних отношений.

Отношения Петлюры и Пилсудского могут быть примером братства

Олег Дубиш, вице-президент Польско-украинской хозяйственной палаты

— Сторонам нужно искать те события в истории, которые нас объединяют. В частности, рассказывать о братстве Петлюры и Пилсудского, которое всячески пытаются приуменьшить.

Есть много примеров братства и хороших отношений. Эти истории хорошо знают в Москве и там умышленно «подкручиваются» те фигуры и лица, которые ухудшают отношения между сторонами.

Уметь просчитать будущие события

Татьяна Черненко , заведующая отделом гуманитарной безопасности НИСИ

— Украинская сторона должна не только реагировать на события, которые уже происходят, мы должны просчитывать их, зная собственную историю, активнее действовать для того, чтобы предотвратить возникновение тех ситуаций, которые может создать российская сторона.

Мы должны начать мониторинг публикаций из польских источников

Роман Кабачий, историк и публицист

— Украинская сторона должна реагировать не только на то, что говорят и пишут из РФ, а и на то, что говорят в Польше. Мы должны начать мониторинг и отслеживать то, что поляки о нас пишут. Мы освещаем случаи дезинформации со стороны России, и именно так мы должны реагировать на это, когда речь идет о Польше.

Данный момент позитивен тем, что поляки понимают: обострение отношений с Украиной — это путь в никуда. Такие мысли есть не только у рядовых поляков, но и среди правящей политической силы.

Большинство поляков считают, что правительство увлеклось историческими разборками

Галина Зеленько, профессор Института политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса НАН Украины

— Всплеск национализма в Польше — это реакция на ограничение суверенитета со стороны ЕС . Катализатором национализма стала и политика ЕС в отношении беженцев. Соответственно у поляков срабатывает защитная реакция.

Украине не следует слишком чувствительно реагировать на действия Польши, в частности, на обвинения Украины в национализме. Не надо политизировать некоторые темы, а грамотно на них реагировать. Дискуссии переводить в экономическую и социокультурную плоскость.

В целом же, по последним социологическим исследованиям в Польше 80% поляков считают, что правительство слишком увлеклось «историческими разборками».