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Ни боли, ни страха: Басурин рассказал о воздействии неизвестных препаратов на бойцов ВСУ
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Ни боли, ни страха: Басурин рассказал о воздействии неизвестных препаратов на бойцов ВСУ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Украина — это полигон Пентагона или каких-то частных компаний, где идет апробация различных медикаментозных препаратов
Военные ДНР полагают, что США проводят медицинские испытания в зоне так называемой «АТО». Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
«Украина — это полигон Пентагона или каких-то частных компаний, где идет апробация различных медикаментозных препаратов, связанных с войной. Вот он (военный ВСУ — прим.ред) идет как бык. Как у нас на Руси говорили: баран на ворота. Он ничего не боится и прет как танк. Вот это страшно. Видеть это, когда ты стреляешь в человека, ты знаешь, что ты в него попадаешь, а он все равно идет. У каждого человека есть чувство страха. У них страха нет. Ни боли, ни страха», — отмечает Басурин.
Одна из первых находок и доказательств того, что военные ВСУ пребывают под постоянным воздействием боевого допинга, появилась еще в 2015 году. Тогда на территории Донецкого аэропорта было найдено большое количество пластиковых бутылок с неизвестной жидкостью внутри.
«Мы эти фляжки видели в большом количестве разбросанные в аэропорту и когда сдали на анализ, то выяснилось, что там психотропные вещества, сильно действующие», — вспоминает Басурин.
Какие препараты давали военнослужащим ВСУ? Для чего бойцам так называемой зоны «АТО» ставили капельницы? И как повлияли неизвестные вещества на психику украинских силовиков? Смотрите в новом расследовании программы «Политический детектив». Не пропустите — 25 марта в 10:45 на телеканале «Звезда».
Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.
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