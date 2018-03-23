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Эксперты объяснили, зачем Порошенко убирает Надежду Савченко
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Эксперты объяснили, зачем Порошенко убирает Надежду Савченко 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Такое мнение, как пишет «Интерфакс-Украина», высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
«Власть прекрасно понимает, что в условиях конкурентных выборов она не будет избрана на второй срок, поэтому пытается сделать так, чтобы выборы провести в удобном и выигрышном для себя формате, в условиях чрезвычайности и управляемости», — сказал Карасев на пресс-конференции в пятницу.
По словам политолога, последние события в Украине вполне укладываются в озвученный им сценарий.
«И в этот сценарий укладываются все последние события, связанные с началом политического сезона, начиная с введения в действие закона о реинтеграции, с высылки (экс-президента Грузии, лидера «Руха новых сил» Михаила — ред.) Саакашвили, дела «Рубана — Савченко»…», — отметил Карасев.
Политолог также выразил мнение, что в рамках этого сценария «идет зачистка вооруженной уличной оппозиции», а на примере объявления о подозрении в совершении ряда тяжких преступлений и задержании внефракционного народного депутата Надежды Савченко власти пытаются «показать, что неприкасаемых нет», даже если ты Герой Украины.
«С политической поляны убирают несистемную полувооруженною уличную оппозицию. Саакашвили — далеко, Савченко — в СИЗО, (нардеп Семен — ред.) Семенченко ходит на допросы в прокуратуру, палаточного городка (у Верховной Рады — ред.) нет», — отметил Карасев.
«Бурное, веселое, на грани фола, жесткое начало этого политического сезона — это борьба за то, какие будут выборы, выборный цикл 2019 года: либо это будут конкурентные выборы, которые всегда были характерны для Украины, либо это будут выборы в условиях чрезвычайности, установления порядка, закручивания гаек и попыток убрать основные угрозы, основных конкурентов с электорального поля», — подчеркнул политолог.
При этом директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко выразил мнение, что снижение в последнее время рейтинга президента Украины Петра Порошенко говорит о том, что стратегия «единственного кандидата, без выбора» может не сработать.
«Когда политтехнологи администрации президента говорят, что он (кандидат на должность президента — ред.) единственный, и мы сделаем так, что будет выбор без выбора, они забывают, что один раз один президент (Леонид Кучма — ред.) на этом обжегся. Это называется — кто угодно, только не этот президент. Вот примерно такая ситуация сейчас с Порошенко, его рейтинг можно объяснить (позицией избирателя — ред.): кто угодно, только не Порошенко», — сказал Небоженко.
По его словам, «люди просто не хотят, почти физически, психологически видеть президента, несмотря на то, что он прекрасно выглядит, стал страшно богатым».
По мнению Небоженко, если рейтинг Порошенко снизится до 5 процентов, то «никакие небесные силы не смогут ему повторить его успех в 2014 году».
«Обмануть можно: если у него будет 10%, то сфальсифицировать можно 10-12%, и он выходит во второй тур, но если у него будет 5%, то чуда не произойдет. Вопрос в том, будет ли дальше опускаться рейтинг президента с 9% до 5%, или ему удастся как-то остановить падение», сказал он.
Пока же, по мнению эксперта, действия президента говорят о том, «что он не понимает, что нужно вести диалог с населением, с народом, делать что-то в пользу реформ или хотя бы посадить десяток людей из „Блока Петра Порошенко“ и „Народного фронта“, пусть не самых главных».
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