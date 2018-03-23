СБУ не уступила Генштабу командование в зоне гражданского конфликта на Украине

«Сейчас по сути продолжается то, что происходило и раньше. Единственное — сменилось руководство. Мы официально передали руководство антитеррористической операцией военным», — сказал он.

По его словам, «атитеррористическая операция» (АТО) продлится до восстановления государственных границ Украины . «Мы привели всё в надлежащий вид. А СБУ как принимала участие, так и будет продолжать на тех принципах, какие и были ранее», — пояснил Кононенко.

Между тем, принятый ранее закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» предусматривает, что стратегическое руководство силами и средствами, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны и руководство ими непосредственно в Донецкой и Луганской областях осуществляет командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба

В марте президент Украины Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева . Однако теперь выясняется, что командование операцией будет сосредоточено не только у него.

В Генштабе Вооруженных сил Украины корреспонденту агентства поясняли, что АТО на Донбассе, объявленная в 2014 году, продолжается и решение о ее продлении или прекращении будет принимать руководитель Антитеррористического центра при СБУ, вне зависимости от проведения операции Объединенных сил.