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СБУ не уступила Генштабу командование в зоне гражданского конфликта на Украине
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СБУ не уступила Генштабу командование в зоне гражданского конфликта на Украине 

Украина.ру 33 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, передает агентство «Интерфакс-Украина».
«Сейчас по сути продолжается то, что происходило и раньше. Единственное — сменилось руководство. Мы официально передали руководство антитеррористической операцией военным», — сказал он.
По его словам, «атитеррористическая операция» (АТО) продлится до восстановления государственных границ Украины. «Мы привели всё в надлежащий вид. А СБУ как принимала участие, так и будет продолжать на тех принципах, какие и были ранее», — пояснил Кононенко.
Между тем, принятый ранее закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» предусматривает, что стратегическое руководство силами и средствами, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны и руководство ими непосредственно в Донецкой и Луганской областях осуществляет командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.
В марте президент Украины Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Однако теперь выясняется, что командование операцией будет сосредоточено не только у него.
В Генштабе Вооруженных сил Украины корреспонденту агентства поясняли, что АТО на Донбассе, объявленная в 2014 году, продолжается и решение о ее продлении или прекращении будет принимать руководитель Антитеррористического центра при СБУ, вне зависимости от проведения операции Объединенных сил.
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