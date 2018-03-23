В России Савченко даже приносили цветы в камеру, заявили в ОНК

Депутат парламента Украины Надежда Савченко, задержанная в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде и ранее находившаяся в заключении в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе, перед заседанием Шевченковского суда Киева, который должен избрать ей меру пресечения, сказала, что украинские СИЗО хуже российских. В частности, она пожаловалась на постоянное видеонаблюдение.

"Украинские СИЗО в принципе хуже, чем российские. Об этом нам часто рассказывали заключенные, которых экстрадировали из Украины или которые просто успели побывать за решеткой в нескольких странах и им было с чем сравнить. Сами мы убедились в этом, когда посетили севастопольские изоляторы после присоединения Крыма . Больше всего поразило, что на питание арестантов тратится мало денег, и родные (заключенных) нам рассказывали, как вынуждены были передавать за решетку мешок картошки и так далее", — рассказала Меркачева.

По ее словам, в «Матросской тишине» Савченко содержалась в просторной камере с душем — такая «привилегия» была связана с тем, что она голодала и находилась в больничном корпусе. Перед этим она находилась в спецблоке столичного женского СИЗО 6, где тоже довольно неплохие условия. В обоих СИЗО в ее камерах было видеонаблюдение, но оно не охватывало зону туалета.

"Так что находясь там и принимая душ, заключенная могла не думать о приватности. Практически во всех европейских тюрьмах видеокамер в туалетах нет. ЕСПЧ высказывался по поводу того, что это было бы недопустимо. Так что непонятно, почему они есть в камере, где находится Савченко сейчас. Это явное нарушение ее прав, как заключенной. То, что ей понравилось больше в российских СИЗО, чем в украинских, не удивительно. Внимание к ней у нас было повышенное, но оно сопровождалось максимальным комфортом для нее. Правозащитники приносили ей даже цветы в камеры", — добавила Меркачева.

По версии генпрокуратуры Украины, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов. При этом ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны». По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.