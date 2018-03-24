Савченко пожаловалась на тонированные окна в камере 

Представители секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека провели встречу с арестованной накануне депутатом Надеждой Савченко. Как сообщается на сайте уполномоченного, Савченко пожаловалась видеонаблюдение и тонированные окна в камере.
«Надежда Савченко… выразила замечания об осуществлении видеонаблюдения и о тонированных окнах в камере. Её замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было», — говорится в сообщении.
Ранее Савченко рассказала о проведённой в украинском СИЗО ночи.
23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Савченко на два месяца.