Руслан Бортник: Савченко решила «оседлать» протест против власти

«Выступая в парламенте и в суде, Савченко пиарится и ведет политическую агитацию, рассказывая о преступной власти и о том, как должна жить страна. Она продолжает играть по своим правилам и не хочет играть по чужим. При помощи такого политтехнологического приема она может в таких условиях максимально вывернуть ситуацию в свою пользу. Савченко понимает, что это ее звездный час — все СМИ ее показывают, и она будет пытаться использовать любую площадку, как трибуну», — сообщил эксперт.

Более того, добавил он, попав в такую ситуацию, Надежда Савченко намеревается стать новым лидером украинских радикалов. По мнению Бортника, Герой Украины выглядит более радикально, чем «Азов», «Национальный корпус», «Национальные дружины» и «Правый Сектор» (организация запрещена в РФ — ред.) вместе взятые. Пользуясь низкой популярностью власти, она внесла в публичный дискурс то, о чем только шептались на кухне — возможность государственного переворота.

«С юридической точки зрения ее вину сложно будет доказать. А улики против нее собраны с нарушениями и недостаточны для доказательства. В отличие от Владимира Рубана , ей что-либо реальное не угрожает. Она в какой-то момент повернула окно Овертона в другую сторону, превратив его в дверь. Она соглашается с тем, что ей пытается вменить государство и говорит — да, это может быть и госпереворот, и переговоры с непризнанными республиками, а бизнес на крови и войне осуждает. Все эти темы она пытается оседлать и привязать и своему имени, и к общественному сознанию. А общество в той или иной мере их поддерживает», — настаивает политолог.

Он прогнозирует, что власть попытается сделать так, чтобы народ о Савченко забыл под предлогами новых информповодов. А также попытается выудить из нее согласие на любой обмен, чтобы таким образом она признала свою вину. Но, скорее всего, Савченко будет находится в тюрьме и ее заключение затянется до выборов 2019 года.

Запад же, со своей стороны, пока не понимает, что происходит, находится в прострации и не имеет общей позиции по вопросу Савченко. Однако неодобрение действиями украинской власти по отношению к Надежде Савченко со стороны Запада все-таки будут, — убежден политэксперт.

22 марта на заседании Регламентного комитета генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан достигли договоренности с главой непризнанной ДНР Александром Захарченко по поставкам оружия для проведения террористического акта.

Савченко в свою очередь признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны».

По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В то же время ее адвокаты отмечают, что все обвинения в адрес Савченко — следствия провокации Службы безопасности Украины . В пользу этого говорит тот факт, что четверо из шести «заговорщиков» являлись агентами СБУ. При этом прокуратура признает: Савченко не являлась инициатором заговора, первоначально Рубан вышел на украинских офицеров и склонял их к заговору.

Верховная Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности. Депутаты поддержали все три представления — снятие неприкосновенности, задержание и арест. Через некоторое время Савченко задержали. После задержания она находилась в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ.

Сегодня Шевченковский райсуд Киева избирает Савченко меру пресечения. Депутат объявила голодовку.