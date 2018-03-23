Ермолаев: Ситуация в Украине чревата потерей государства

По словам Ермолаева, «недоверие — не просто настроение, это, если хотите, перезагрузка мотивации, другими словами — ремотивация. Когда это происходит в малых группах, это, как правило, источник конфликтов. А когда это происходит в обществе в целом, причем достаточно резко, как сейчас в Украине , это может привести к новым потрясениям. В обществе начинается стихийный поиск новых авторитетов, тех, кому можно поверить, кому можно доверить свою жизнь, свои надежды, свое возможное будущее», — сказал Ермолаев, комментируя результаты мартовского соцопроса центра «София».

По результатам опроса выяснилось, что подавляющее большинство украинцев крайне критично воспринимают развитие ситуации в стране. Подавляющее большинство опрошенных (70,8%) считают, что власть ведет страну в неправильном направлении. Три четверти (78,8%) респондентов в той или иной мере не одобряют работу президента Петра Порошенко . Не лучше показатели у правительства (81,1% не одобряют его работу) и парламента (не одобряют 87,5%).

Ермолаев подчеркнул, что «получены очень тревожные данные — на грани социологического SOS». По его словам, социологи фиксируют «обвальное негативное отношение людей к государственным институтам власти» — к президенту, парламенту, правительству.

При этом то, что подавляющее большинство украинских граждан перестали доверять государственным органам власти, означает, что «люди их не признают, не обеспечивают социальной легитимностью и, возможно, готовы не исполнять их решения».

Он подчеркнул, что это реальная угроза государственно-политического кризиса, а в нынешних условиях такой кризис «может привести уже не просто к новым конфликтам, но к потере самого государства».

«Вот этим отличается ситуация 2018 года от всех известных нам кризисов», — отметил Ермолаев. Он не исключил, что для людей, которые перестали доверять политике и решениям государственной власти, теперь «вообще не будет необходимости и желания менять что-то в центре». Потому что они уже поняли: «сколько не меняй, а выхода нет». На этом фоне, по мнению Ермолаева, не случаен поиск и поддержка избирателями несистемных политиков, типа Надежды Савченко

Что касается системных политиков, то им стоит побеспокоиться, потому что негатив накапливается и «есть риск какого-то обвального развития событий».