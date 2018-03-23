Разумков: Савченко должна была пожертвовать собой

«У меня были сомнения в виновности Савченко до того момента пока она не выступила в зале суда. Разве что она трактовала свои действия иначе, чем генпрокурор Юрий Луценко — мол, она этот план придумала и практически самостоятельно его реализовывала, понимая, что ее слова могут записывать, а саму ее — вести спецслужбы. В это можно было бы поверить, если бы она смогла предоставить доказательства того, что именно она была организатором операции по подрыву ВР. Тем не менее, этого фактажа мы до сих пор не видим», — считает эксперт.

Он предполагает, что вина Героя Украины все же будет доказана. Правда, все зависит от того, насколько качественная на руках у следователей будет доказательная база. И смогут ли адвокаты Надежды Савченко разбить доводы гособвинения в суде, так как не раз возникали похожие ситуации.

«У меня такое впечатление, что Надежда Викторовна позиционирует себя как мессию, который что-то должен изменить в Украине. Только проблема в том, что — и это мы знаем из истории — мессии жертвуют собой. Но очень страшно, когда мессия жертвует не только собой, но и людьми, которые находятся рядом с ними. Я думаю, что ей кто-то вложил в голову эту «замечательную» идею и она была ее ретранслятором и человеком, который собирался ее осуществить. Очень сомневаюсь, что она обладала таким опытом и знаниями, чтобы самостоятельно придумать и подготовить и реализовать то, о чем она сегодня говорит», — сделал выводы Разумков.

22 марта на заседании Регламентного комитета генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан достигли договоренности с главой непризнанной ДНР Александром Захарченко по поставкам оружия для проведения террористического акта.

Савченко в свою очередь признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны».

По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В то же время ее адвокаты отмечают, что все обвинения в адрес Савченко — следствия провокации Службы безопасности Украины . В пользу этого говорит тот факт, что четверо из шести «заговорщиков» являлись агентами СБУ. При этом прокуратура признает: Савченко не являлась инициатором заговора, первоначально Рубан вышел на украинских офицеров и склонял их к заговору.

Верховная Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности. Депутаты поддержали все три представления — снятие неприкосновенности, задержание и арест. Через некоторое время Савченко задержали. После задержания она находилась в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ.

Сегодня Шевченковский райсуд Киева избирает Савченко меру пресечения. Депутат объявила голодовку.