Суд оставил Савченко под стражей по совокупности обвинений

Зачитывая итоговое решение, судья первоначально констатировал отсутствие доказательств того, что в момент задержания Савченко совершала преступления, которые ей вменяются, в том числе подготовку госпереворота и терактов. В связи с этим суд счел необходимым освободить ее из помещения суда.

Однако, как отметил судья, по совокупности семи статей, по которым в общей сложности обвиняется депутат, суд в итоге счел необходимым оставить ее под стражей до 20 мая.

Напомним, народный депутат Надежда Савченко публично возложила вину за жертвы на «майдане» на руководство Украины , в том числе на Андрея Парубия, Сергея Пашинского Юрия Луценко . В свою очередь, Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Якобы с этой целью она пыталась пронести в Верховную Раду гранаты и оружие. Парламентарий отрицала все обвинения, назвав их слухами.

Верховная Рада большинством голосов поддержала представление Генпрокурора о лишении Надежды Савченко парламентского иммунитета, задержание и привлечение к уголовной ответственности. Инкриминируемые парламентарию статьи УК Украины квалифицируются как особо тяжкие и предусматривают содержание под стражей. Адвокаты намерены опротестовать судебное решение.