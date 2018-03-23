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Суд оставил Савченко под стражей по совокупности обвинений
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Суд оставил Савченко под стражей по совокупности обвинений 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Москва24
Суд в Киеве признал, что прокуратура не предоставила достаточно доказательств в подготовке государственного переворота, который вменяется депутату Верховной Рады Надежде Савченко. Однако по совокупности обвинений она оставлена под стражей до 20 мая 2018 года, сообщает ТАСС.
Зачитывая итоговое решение, судья первоначально констатировал отсутствие доказательств того, что в момент задержания Савченко совершала преступления, которые ей вменяются, в том числе подготовку госпереворота и терактов. В связи с этим суд счел необходимым освободить ее из помещения суда.
Однако, как отметил судья, по совокупности семи статей, по которым в общей сложности обвиняется депутат, суд в итоге счел необходимым оставить ее под стражей до 20 мая.
Напомним, народный депутат Надежда Савченко публично возложила вину за жертвы на «майдане» на руководство Украины, в том числе на Андрея Парубия, Сергея Пашинского и Юрия Луценко. В свою очередь, Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Якобы с этой целью она пыталась пронести в Верховную Раду гранаты и оружие. Парламентарий отрицала все обвинения, назвав их слухами.
Верховная Рада большинством голосов поддержала представление Генпрокурора о лишении Надежды Савченко парламентского иммунитета, задержание и привлечение к уголовной ответственности. Инкриминируемые парламентарию статьи УК Украины квалифицируются как особо тяжкие и предусматривают содержание под стражей. Адвокаты намерены опротестовать судебное решение.
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