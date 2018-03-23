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Приму в подарок: Аваков ждет от Франции 55 вертолетов
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Приму в подарок: Аваков ждет от Франции 55 вертолетов 

Украина.ру 56 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщает в пятницу пресс-служба МВД Украины.
«Это крупнейший проект между Украиной и Францией. Это очень большой структурный проект внутри Украины, за который мы взялись при поддержке Президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана», — сказал глава МВД Украины Арсен Аваков.
Министр внутренних дел подчеркнул, что Украина рассчитывает уже в этом году получить первые вертолеты.
По версии пресс-службы МВД, Украина и Франция в пятницу подписали «проект», согласно которому вертолетный парк МВД Украины должны пополнить 55 машин компании Airbus Helicopters.
«Вертолеты французского производства будут помогать нести службу Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбе. МВД планирует получить вертолеты трех моделей — Н145, Н125 и Н225», — говорится в сообщении пресс-службы.
Подробностей об условиях соглашения не сообщается.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Госслужба по чрезвычайным ситуациям получит от Франции вертолеты, первые четыре должны поступить в этом году.
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