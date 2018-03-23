Приму в подарок: Аваков ждет от Франции 55 вертолетов

Министр внутренних дел подчеркнул, что Украина рассчитывает уже в этом году получить первые вертолеты.

По версии пресс-службы МВД, Украина и Франция в пятницу подписали «проект», согласно которому вертолетный парк МВД Украины должны пополнить 55 машин компании Airbus Helicopters.

«Вертолеты французского производства будут помогать нести службу Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбе. МВД планирует получить вертолеты трех моделей — Н145, Н125 и Н225», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подробностей об условиях соглашения не сообщается.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Госслужба по чрезвычайным ситуациям получит от Франции вертолеты, первые четыре должны поступить в этом году.