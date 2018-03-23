Порошенко назначил нового главу Волынской областной администрации 

Украинский лидер Пётр Порошенко назначил Александра Савченко новым главой Волынской областной государственной администрации. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Хочу отдельно отметить, что новый губернатор, председатель ОГА Александр Савченко, я его знаю уже, думаю, лет 18. Это профессиональный, решительный, патриотичный, очень грамотный и очень одаренный человек… Уверен в том, что те задачи, которые я ему задаю, чрезвычайно амбициозные и важные. В области должен быть порядок», — заявил Порошенко.
Ранее эту должность занимал Владимир Гунчик.