Порошенко назначил нового главу Волынской областной администрации

«Хочу отдельно отметить, что новый губернатор, председатель ОГА Александр Савченко, я его знаю уже, думаю, лет 18. Это профессиональный, решительный, патриотичный, очень грамотный и очень одаренный человек… Уверен в том, что те задачи, которые я ему задаю, чрезвычайно амбициозные и важные. В области должен быть порядок», — заявил Порошенко.

Ранее эту должность занимал Владимир Гунчик.