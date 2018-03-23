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В ДНР осудили одностороннюю подачу информации в отчете ООН
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В ДНР осудили одностороннюю подачу информации в отчете ООН 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 23 мар — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова в пятницу провела встречу с представителями ООН и высказала свою обеспокоенность односторонней подачей информации в отчёте организации, сообщила журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"Морозова провела рабочую встречу с главой донецкого офиса миссии ООН по правам человека. Главной темой переговоров стало обсуждение доклада управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года, опубликованного 19 марта", — сказал представитель ведомства.
В аппарате уполномоченного по правам человека пояснили, что Морозова в ходе беседы выразила несогласие с фактами, приведенными в отчёте, выразила обеспокоенность односторонней подачей информации.
"В ходе дискуссии омбудсмен республики выразила несогласие со многими фактами, предоставленными в документе, и высказала обеспокоенность односторонней подачей информации. Представители ООН приняли во внимание приведенные аргументы", — пояснил представитель аппарата омбудсмена.
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