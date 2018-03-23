ГПУ заявила, что не вела персонального наблюдения за Савченко

Ранее защита Савченко заявила, что если правоохранители следили за Савченко без законной санкции, доказательства против нардепа ничтожны и являются основанием для постановления оправдательного приговора при рассмотрении дела по существу.

"В отношении Савченко негласные следствие действия не проводились, они проводились в отношении Рубана, в ходе чего была выявлено соучастие Савченко", — заявил прокурор на заседании Шевченковского районного суда Киева, который в пятницу избирает меру пресечения Савченко.

По словам прокурора, разрешение на негласные следственные действия в отношении Рубана было получено в установленном законом порядке по решению суда.

Ранее заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко , у следствия есть «неопровержимые доказательства», что Савченко планировала теракт в здании парламента. По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Обвинения против Савченко появились в связи с делом Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Сама Савченко ранее признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны».