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ГПУ заявила, что не вела персонального наблюдения за Савченко
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ГПУ заявила, что не вела персонального наблюдения за Савченко 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Генпрокуратура Украины заявила, что не вела персональной слежки за депутатом Верховной рады Украины Надеждой Савченко, она попала в поле наблюдения правоохранителей в рамках негласных следственных действий в отношении руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
Ранее защита Савченко заявила, что если правоохранители следили за Савченко без законной санкции, доказательства против нардепа ничтожны и являются основанием для постановления оправдательного приговора при рассмотрении дела по существу.
"В отношении Савченко негласные следствие действия не проводились, они проводились в отношении Рубана, в ходе чего была выявлено соучастие Савченко", — заявил прокурор на заседании Шевченковского районного суда Киева, который в пятницу избирает меру пресечения Савченко.
По словам прокурора, разрешение на негласные следственные действия в отношении Рубана было получено в установленном законом порядке по решению суда.
Ранее заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть «неопровержимые доказательства», что Савченко планировала теракт в здании парламента. По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Обвинения против Савченко появились в связи с делом Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.
Сама Савченко ранее признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны».
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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