Ещё
Лия Ахеджакова прокомментировала ситуацию вокруг Надежды Савченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Глава Волоколамского района отправлен в отставку
Глава Волоколамского района отправлен в отставку

Лия Ахеджакова прокомментировала ситуацию вокруг Надежды Савченко 

Газета.Ru 56 минут назад
Актриса Лия Ахеджакова рассказала о своем отношении к аресту Надежды Савченко.
"Сейчас я ей очень сочувствую, — призналась Ахеджакова в интервью ФАН. — Но ничего говорить не решаюсь, потому что это другая страна, другие законы, и не мое дело".
По ее словам, никто «не имеет в России права реагировать на это».
Вместе с тем актиса уточнила, что «очень сильно именно ей сочувствует, а не тем, кто ее арестовал».
Ранее сообщалось, что Савченко объявила голодовку.
На Украине ее подозревают в подготовке теракта. Президент Петр Порошенко дал понять, что одобряет действия следственных органов.
Газета.Ru: последние новости
Савченко сравнила украинские и российские СИЗО Савченко объявила голодовку Савченко рассказала о страхе в глазах Порошенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ215
Новый советник Трампа готов развязать большую войну133
Скорая въехала в толпу пешеходов в Москве
Путин обратился к нации822
Минфин готовится пойти на риск48
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение