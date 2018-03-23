Лия Ахеджакова прокомментировала ситуацию вокруг Надежды Савченко

"Сейчас я ей очень сочувствую, — призналась Ахеджакова в интервью ФАН. — Но ничего говорить не решаюсь, потому что это другая страна, другие законы, и не мое дело".

По ее словам, никто «не имеет в России права реагировать на это».

Вместе с тем актиса уточнила, что «очень сильно именно ей сочувствует, а не тем, кто ее арестовал».

Ранее сообщалось, что Савченко объявила голодовку.