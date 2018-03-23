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Лия Ахеджкакова выразила сочувствие Надежде Савченко
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Лия Ахеджкакова выразила сочувствие Надежде Савченко 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Сейчас я ей очень сочувствую, — признается Ахеджакова. — Но ничего говорить не решаюсь, потому что это другая страна, другие законы, и не мое дело. Никто не имеет в России права реагировать на это. Я очень сильно именно ей сочувствую, а не тем, кто ее арестовал», — цитирует Ахеджакову Федеральное агентство новостей.
«ФедералПресс» напоминает, что 22 марта Надежда Савченко была задержана в здании Верховной Рады Украины. Перед этим парламент поддержал лишение ее депутатского мандата и снятие неприкосновенности.
Савченко подозревается в попытке организовать теракт в здании Верхновной Рады. Как ранее заявил сотрудник Главной военной прокуратуры Украины Александр Банник заявил, что Савченко грозит пожизненное заключение.
Фото: ТАСС/Александр Куров
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Савченко рассказала о страхе в глазах Порошенко Надежда Савченко объявила голодовку в суде «Хотела, чтобы ее поддержал Донбасс». Савченко рассказала о встрече Тимошенко с главой ДНР Захарченко
 Ещё 2 источника 
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