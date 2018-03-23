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Ахеджакова: В России никто не имеет права реагировать на арест Савченко
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Ахеджакова: В России никто не имеет права реагировать на арест Савченко 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Петербургский дневник
Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила, что она очень сочувствует депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко.
«Сейчас я ей очень сочувствую. Но ничего говорить не решаюсь, потому что это другая страна, другие законы, и не мое дело. Никто не имеет в России права реагировать на это», — приводит ее слова ФАН.
Она подчеркнула, что сочувствует именно Надежде Савченко, а не арестовавшим ее людям.
Ахеджакова была одним из самых активных защитников Савченко в России, когда рассматривалось уголовное дело украинки по делу об убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.
Надежда Савченко была арестована накануне, генпрокуратура Украины заподозрила ее в подготовке теракта в Верховной раде. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Савченко на Украине из «героини» превратилась в «террористку».
В пятницу в суде она заявила, что объявляет голодовку.
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 Ещё 6 источников 
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