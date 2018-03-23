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Ермолаев: Политический кризис на Украине может вызвать потрясения в обществе
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Ермолаев: Политический кризис на Украине может вызвать потрясения в обществе 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает корреспондент издания Ukraina.ru.
«Пропаганда Русского мира оказалась эффективнее национальной пропаганды», — подчеркнул Ермолаев.
При этом он отметил, что главной угрозой текущего и следующего года на Украине является государственный кризис.
«Действительно в 2018 году Украина входит в новый избирательный цикл», — пояснил основания своего беспокойства эксперт.
Эксперт также заявил, что политический кризис на Украине может вызвать потрясения в обществе.
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