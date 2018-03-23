Ермолаев: Политический кризис на Украине может вызвать потрясения в обществе

Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает корреспондент издания Ukraina.ru.

«Пропаганда Русского мира оказалась эффективнее национальной пропаганды», — подчеркнул Ермолаев.

При этом он отметил, что главной угрозой текущего и следующего года на Украине является государственный кризис.

«Действительно в 2018 году Украина входит в новый избирательный цикл», — пояснил основания своего беспокойства эксперт.

Эксперт также заявил, что политический кризис на Украине может вызвать потрясения в обществе.