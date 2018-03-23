Тест на Савченко: логика репрессий

История Надежды Савченко способна дать фору любому постмодернистскому роману. Читая ее биографию, становится ясно, почему в нашей стране до сих пор не появился свой Пелевин или Сорокин. Какой бы буйной и экзотической не была писательская фантазия, она все равно покажется скучной на фоне реалий украинской политической жизни, где каждый раз может произойти любое безумие.

Задержание Савченко привело в шок множество людей, которые не особенно следили за политической конъюнктуре, и по привычке видели в Надежде национальную героиню — живой символ борьбы против кровавого путинского режима, раскрученный даже не на украинском, а на глобальном уровне. Они недоумевают — как можно было буквально за несколько лет втоптать этот символ в грязь, поменять знаки с плюса на минус, превратив Надежду в матерую кремлевскую диверсантку, покусившуюся на самые основы украинской державности? И тоже считают происходящее каким-то фантастическим сюрреализмом, который якобы не поддается разумному объяснению с точки зрения формальной логики и здравого смысла.

На самом же деле, история Савченко развивается по совершенно определенной и очевидной логике, которая была изучена задолго до рождения наших украинских политиков. Всякий политический переворот — который далеко не всегда следует называть революцией — ведет к внутренней конкурентной борьбе внутри сформировавшихся по его итогам элит. По итогам этой борьбы вчерашние герои становятся изгоями, предателями и врагами народа. Пока власть окончательно не сосредоточится в руках у диктаторской клики, расправившейся со своими вчерашними соратниками.

Комментируя видео заседания в украинском парламенте , где депутаты различных фракций упражнялись в показной ненависти к Надежде, и угодливо благодарили за свое спасение бдительные спецслужбы, многие сравнивали их со сталинскими процессами тридцатых годов. Конечно, это сравнение хромает на обе ноги — ведь на дворе другая эпоха, а СССР тридцатых годов не очень походит на современную Украину . Однако, политический террор всегда развивается схожим образом — его инициаторы исправно фабрикуют дела о мифических заговорах, за которыми всегда стоят иностранные разведки. А затем разоблачают бывших кумиров на показательных процессах, чтобы запугать и зачистить недовольную часть общества.

«История Надежды Савченко — это не только история психически больной женщины, которую использовала власть… Это история рождения тоталитарного режима. Если в 2014 году права на правопорядок, на защиту своей жизни, чести и достоинства были лишены противники власти, Майдана, войны, то теперь никто не может быт уверенным, что не окажется завтра агентом Кремля и пятой колонной. Лексика 1937 года стала легальной. Страна наполнена шпионами, врагами народа, предателями, и каждый может оказаться не тем, за кого себя выдает. Сталину понадобилось 15 лет, чтобы повесить ярлык иностранных шпионов на своих оппонентов в армии. Более 10 лет ушло на то, чтобы провозгласить врагами народа своих политических конкурентов. Ход истории ускоряется, и у «Портрета» процесс пошел уже на четвертый год. Разумеется, в этом деле будут искать… «большую тигрюлю». И, думаю, найдут, несмотря на ее трусливую позицию и ожидание выборов — которых, вполне возможно, вообще не будет. Или они пройдут по сценарию 1999 года», — прозорливо пишет об этом на фейсбуке известный украинский историк. И, что характерно, публикует свой текст под замком — как бы подтверждая, что размышления о диктатуре давно не являются в нашей стране признаком ничем не обоснованного алармизма.

Н. Савченко задержали у Верховной рады Украины

Да, «заговор Савченко», очевидно, является элементом продуманной стратегии украинской власти, направленной на то, чтобы разгромить или нейтрализовать своих противников в условно патриотическом лагере. И вполне возможно, что конечной целью этой атаки действительно является Юлия Тимошенко , которая считается на сегодня самым опасным электоральным соперником действующего гаранта.

«Кошку бьют — невестке намек дают» — гласит старая сексистская пословица, популярная на Украине. И дружная команда порохоботов уже кричит на всех сетевых перекрестках о том, что предательница Савченко не случайно попала в парламент по спискам БЮТ.

В «Батькивщине» видят эту угрозу, и всеми силами пытаются отмежеваться от бывшей соратницы, активно бросая в нее камни. Однако, скорее всего, на Банковой не собираются банить и запрещать Юлию Владимировну вместе с ее партией. История с заговором Савченко открывает более простую возможность сохранить власть за растерявшим рейтинги Порошенко . Для этого достаточно ввести военное положение, автоматически оставив в дураках своих конкурентов — а тема заговора, которую будут старательно раскручивать в эти месяцы, вовлекая в дело множество случайных людей, является для этого едва ли не идеальным поводом.

Конечно, на Украине не стоит ждать повторения большого террора: «Яка країна — такі і репресії». Но очевидно, что Петр Порошенко начинает задействовать послушный ему силовой блок, чтобы расчистить себе дорогу ко второму президентскому сроку.

В эту логику укладываются и происходившие сегодня обыски в штаб-квартире «Национального корпуса». На Банковой явно дают понять, что структуры Билецкого должны играть по установленным властью правилам и на ее стороне. А любая, даже показная фронда будет приравниваться к измене — благо, над участниками бывших добробатов висят десятки, если не сотни уголовных статей, которые всегда могут быть реанимированы Генеральной прокуратурой

Итак, история Савченко подтверждает — украинская «национальная революция» пожирает собственных детей, поскольку аппетиты действующего президента растут — и не собирается отдавать власть, продолжая концентрировать ее в собственных руках. Которые когда-то прикрепили звезду Героя на грудь нынешней заключенной.

Никакого постмодернизма — обыкновенная логика борьбы за железный трон Украины.