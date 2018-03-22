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Порошенко связал дело Савченко с «российской спецоперацией»
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Порошенко связал дело Савченко с «российской спецоперацией» 

Деловая газета «Взгляд» 22 часа назад
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил СБУ и Генпрокуратуру за «предотвращение массовых терактов» и «российской спецоперации на Украине», комментируя дело депутата Надежды Савченко.
«Благодарен работникам СБУ и Генпрокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины. Также благодарю офицерам ВСУ, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны», — написал Порошенко в Facebook.
По его словам, целью российской спецоперации было желание «посеять хаос и уничтожить украинское государство». «Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись», — заявил президент Украины.
Отметим, в 2016 году Порошенко вручил осужденной в России украинской летчице Надежде Савченко орден «Золотой звезды», а также присвоил звание героя страны. «Это день, когда на Украину вернулась Надежда и твердая воля!» — заявил тогда президент Украины.
Напомним, генпрокуратура Украины заподозрила Савченко в подготовке теракта в Верховной раде. Как сообщила представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко, что Савченко якобы вывели из зала парламента из-за «признаков угрозы». По сообщениям источников, Савченко якобы принесла в Раду гранаты и пистолет.
В свою очередь Савченко опровергла информацию о том, что ее вывели из зала заседаний, добавив, что очень многие депутаты приходят в украинский парламент с оружием. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Савченко на Украине из «героини» превратилась в «террористку».
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