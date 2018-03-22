Порошенко связал дело Савченко с «российской спецоперацией»

«Благодарен работникам СБУ и Генпрокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины. Также благодарю офицерам ВСУ, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны», — написал Порошенко в Facebook.

По его словам, целью российской спецоперации было желание «посеять хаос и уничтожить украинское государство». «Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись», — заявил президент Украины.

Отметим, в 2016 году Порошенко вручил осужденной в России украинской летчице Надежде Савченко орден «Золотой звезды», а также присвоил звание героя страны. «Это день, когда на Украину вернулась Надежда и твердая воля!» — заявил тогда президент Украины.

Напомним, генпрокуратура Украины заподозрила Савченко в подготовке теракта в Верховной раде . Как сообщила представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко , что Савченко якобы вывели из зала парламента из-за «признаков угрозы». По сообщениям источников, Савченко якобы принесла в Раду гранаты и пистолет.