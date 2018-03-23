СБУ: Воевать в Донбассе будем до победы над ДНР и ЛНР

«Сейчас, по сути, продолжается то, что происходило и ранее. Единственное — поменялось руководство. Мы официально передали руководство антитеррористической операцией военным», — сказал Кононенко, отвечая на вопро о необходимости продления или прекращения операции в связи с ее переформатированием.

«Мы привели всё в надлежащий вид. А СБУ как принимала участие, так и будет продолжать на тех принципах, какие и были ранее», — сказал Кононенко.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что прекращение «антитеррористической операции» как структурной составляющей операции Объединенных сил (ООС), не планируется, Кононенко сказал: «Нет, не будет, всё это будет продолжено до восстановления государственных границ».

Как сообщалось, принятый на Украине так называемый закон о реинтеграции Донбасса предусматривает, что стратегическое руководство силами и средствами, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны осуществляет Генштаб , а руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях — командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что подписанный Порошенко закон о реинтеграции Донбасса в действительности является законом об уничтожении жителей востока Украины, «развязывающий руки» украинским военным.

«Этот закон на самом деле закон уничтожения населения Донбасса, это геноцид людей, которые проживают здесь. Этот закон развязывает руки Порошенко и военщине, которую он возглавляет, и это попытка обезопасить себя от последствий принятых ими решений. Это полнейшее нарушение конституции и решений, которые были приняты», — сказал Захарченко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.