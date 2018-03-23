Тымчук: Всех депутатов Верховной Рады должен обследовать психиатр

«Чтобы не повторилась ситуация, как с Савченко, решить проблему можно путем изменений в законодательстве, чтобы человек в парламент приходил по крайней мере психически здоровым», — цитирует слова Тимчука издание «Укринформ» . По его мнению, депутаты должны предоставлять справки о психическом состоянии, как это делают чиновники при приеме на работу.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в рамках следственных действий по делу в отношении Савченко предусмотрено проведение психиатрической экспертизы.

По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов.

Савченко в свою очередь признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны».

По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В то же время ее адвокаты отмечают, что все обвинения в адрес Савченко — следствия провокации Службы безопасности Украины . В пользу этого говорит тот факт, что четверо из шести «заговорщиков» являлись агентами СБУ. При этом прокуратура признает: Савченко не являлась инициатором заговора, первоначально Рубан вышел на украинских офицеров и склонял их к заговору.