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Тымчук: Всех депутатов Верховной Рады должен обследовать психиатр
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Тымчук: Всех депутатов Верховной Рады должен обследовать психиатр 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Тымчука, по его словам, напугала ситуация вокруг задержания депутата Верховной рады Надежды Савченко, которая подозревается прокуратурой в организации терактов в центре Киева.
«Чтобы не повторилась ситуация, как с Савченко, решить проблему можно путем изменений в законодательстве, чтобы человек в парламент приходил по крайней мере психически здоровым», — цитирует слова Тимчука издание «Укринформ». По его мнению, депутаты должны предоставлять справки о психическом состоянии, как это делают чиновники при приеме на работу.
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в рамках следственных действий по делу в отношении Савченко предусмотрено проведение психиатрической экспертизы.
По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов.
Савченко в свою очередь признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны».
По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В то же время ее адвокаты отмечают, что все обвинения в адрес Савченко — следствия провокации Службы безопасности Украины. В пользу этого говорит тот факт, что четверо из шести «заговорщиков» являлись агентами СБУ. При этом прокуратура признает: Савченко не являлась инициатором заговора, первоначально Рубан вышел на украинских офицеров и склонял их к заговору.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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