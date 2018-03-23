«Сюрреализм и провокация»: в Киеве на два месяца арестовали Савченко

Она отрицает свою причастность к преступлениям и объявила очередную голодовку в знак протеста против уголовного дела. Защита намерена обжаловать решение суда.

Ранее парламент Украины дал согласие на задержание и арест депутата. По версии следствия, Савченко и ее сторонники планировали совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий. Планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов. Депутат заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны».

Суд определил, что Савченко пробудет в изоляторе временного содержания СБ Украины до 20 мая. Перед тем как конвой увел подозреваемую из зала, она прокричала «До встречи на свободе!».

Ночь в камере

Савченко прибыла на заседание суда в пятницу утром под конвоем Службы безопасности Украины из изолятора временного содержания, где она провела ночь. Депутата в кофте с изображением украинского герба поместили в стеклянный бокс для подсудимых в зале заседаний. Позже председательствующий судья Евгений Сидоров разрешил ей покинуть на время рассмотрения ходатайства о ее аресте стеклянный бокс и занять место возле своих защитников. Решение было выполнено немедленно. В знак протеста против уголовного дела Савченко на заседании объявила голодовку с 23 марта.

Пресса первым делом поинтересовалась, как Савченко провела ночь. Депутат посетовала на круглосуточное видеонаблюдение в своей камере и заявила, что в украинских следственных изоляторах условия хуже, чем в российских. «В СИЗО у меня нет ни одной зоны (места — ред.) в камере, где бы не нарушалось человеческое достоинство. Видеокамеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, что я не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали… в некоторых моментах даже хуже, чем СИЗО у врага ( России — ред.)», — сказала Савченко.

Игорь Корнелюк и Двадцать второго марта 2016 года она была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Антон Волошин . В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на Украину.

Следственный судья во время вынесения решения определил, что депутат Савченко была незаконно задержана накануне силовиками в Раде. Согласно украинскому законодательству человека нельзя задержать без разрешения суда, кроме задержания непосредственно на месте преступления. «Суд не получил доказательств того, что в момент задержания Савченко совершала преступления, которые ей вменяются. В связи с этим суд считает необходимым освободить ее из помещения суда», — объяснил судья.

Взаимные обвинения

Подозреваемая, выступая в суде, назвала дело в отношении нее политически мотивированным, себя же она считает невиновной. «Никакого преступления не было, и доказательства свидетельствуют об этом. Мое дело является политически мотивированным», — сказала Савченко, когда суд дал ей слово.

Депутат утверждает, что стала «невыгодной» для действующей украинской власти, так как «всегда говорит правду». При этом она считает, что пока ее судили в РФ, украинские политики использовали ее как «эмблему». Савченко также пояснила суду, что не собирается покидать территорию Украины в случае, если суд оставит ее на свободе, как и оказывать давление на свидетелей по ее делу.

По мнению политика, Генпрокуратура Украины сфабриковала дело против нее. В частности, по словам Савченко, видеозаписи, которые обнародовало ведомство в качестве доказательств ее вины, смонтированы. «Даже на видеопленках, несмотря на то, что (генпрокурор Украины Юрий) Луценко там много чего вырезал, что вело как раз к правде, вы никогда этого не услышите», — утверждает Савченко.

Заседание Шевченковского районного суда в Киеве по делу депутата Верховной рады Надежды Савченко. 23 марта 2018

Защита считает, что агенты спецслужб, которые запечатлены на видео во время разговоров с Савченко, специально провоцировали политика определенными вопросами. Адвокат Виктор Чевгуз также усомнился в законности слежки за его подзащитной и потребовал документального подтверждения правомерности действий СБ Украины. Согласно украинскому законодательству, негласные следственные действия в отношении депутата Рады могут проводиться только при наличии разрешения украинского парламента и соответствующей санкции суда.

Парируя, прокурор заявил, что персональная слежка за Савченко не велась. По его словам, спецслужбы следили за руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном и во время этого «было выявлено соучастие Савченко». Именно Рубан запечатлен на видео вместе с Савченко и именно с ним, по версии следователей, депутат планировала теракты, переворот и ввозила оружие.

Оружие из Донбасса

Ранее во время общения с журналистами Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны». Также, по ее словам, она принимала участие в тестировании этого оружия под легендой о якобы его использовании.

В суде депутат опровергла свои же слова. «Я его (оружие — ред.) ни одного раза не перевозила, хотя в конце обвинение звучало именно так. Я даже не знала, какое оружие было перевезено — весь тот арсенал, который вы назвали», — заявила Савченко.

Депутат выдвинула новую версию — по ее словам, оружие могли вывозить с неподконтрольных Киеву территорий, чтобы выяснить, было ли оно продано туда со складов украинских силовиков, где произошли крупные пожары, или ополченцы производят его самостоятельно.

Генпрокуратура утверждает, ссылаясь на записи разговоров, что Рубан, который был задержан при попытке перевезти через линию разграничения в Донбассе крупную партию оружия, ранее уже это делал совместно с Савченко.

Правоохранители во время обыска в автомобиле, в котором перевозили оружие, также нашли телефон, который якобы принадлежал женщине и на котором остались следы биоматериала. Савченко предложили пройти ДНК-экспертизу, она отказалась.

В целом Савченко инкриминируют ряд статей Уголовного кодекса Украины, по которым депутату грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Силовики утверждают, что Савченко планировала государственный переворот с применением, в частности, гранатометов и минометов. Генпрокурор Луценко сообщил, что Савченко хотела использовать оружие с баржи в Днепре и нанести удар по правительственному кварталу.

По данным следствия, депутат разрабатывала план совершения терактов и переворота с рядом военнослужащих, среди которых был уже арестованный судом Рубан. Часть из них и обратились к правоохранителям с информацией о готовящемся преступлении.

Задержанная Надежда Савченко пришла в управление СБУ по Киеву и области. 22 марта 2018