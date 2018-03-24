«Политическая провокация»: Савченко арестовали на два месяца

"Взять Савченко под стражу в зале суда. Срок действия определения о содержании под стражей Савченко установить на 59 дней, до 20 мая", — сказал судья по делу Евгений Сидоров в пятницу на заседании.

Сама депутат заявила, что невиновна, а уголовное дело против нее политически мотивировано, потому что она «всегда говорит правду». «Никакого преступления не было, и доказательства свидетельствуют об этом. Мое дело является политически мотивированным», — ответила Савченко на предъявленные ей обвинения.

Кроме того, подозреваемая объявила голодовку и предположила, что украинским властям она была нужна лишь в качестве «эмблемы» во время ее освобождения из российской тюрьмы, а теперь стала невыгодной.

Обвинение

Ранее Савченко задержали в здании украинского парламента после лишения депутатской неприкосновенности. Депутат заявила, что добровольно не откажется от звания Героя Украины и не сдаст депутатский мандат. По ее словам, это бы означало предательство украинского народа.

Согласно версии Генеральной прокуратуры страны, Савченко и ее сторонники планировали совершить теракт в Раде и правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий. Для этих целей, по версии ведомства, подозреваемая намеревалась использовать оружие, в частности гранатометы и минометы.

При этом Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако, по словам Савченко, все это было «сюрреализмом и политической провокацией» с целью продемонстрировать властям, «что они тоже смертны». По предъявленным статьям депутату грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Игоря Корнелюка и Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, приведя к гибели сотрудников ВГТРК Антона Волошина . В конце мая 2016 года Савченко помиловал президент России Владимир Путин , после чего освобожденная вернулась на родину. Возвратившись на Украину, Савченко заявила о готовности стать президентом, если ее поддержит народ.

Реакция Украины

Задержание и арест Надежды Савченко не остались без внимания украинских политических деятелей.

"Благодарен работникам Службы безопасности и генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины. Также благодарю офицеров вооруженных сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны", — заявил президент.

Ситуацию с Савченко также прокомментировала и депутат Рады Юлия Тимошенко , которая не присутствовала на заседании парламента, когда решался вопрос о лишении подозреваемой депутатской неприкосновенности. По мнению Тимошенко, Савченко перед началом политической деятельности необходимо было пройти психологическую реабилитацию после возвращение на Украину из России.

"Надо было настаивать на длительной психологической реабилитации. Минимум год надо было восстанавливать состояние здоровья Надежды, надо было проводить все меры реабилитации. Но она, к сожалению, считая, что из стали, из тюрьмы сразу отправилась на поле политического боя, и мне кажется, это привело к такому неадекватному восприятию реальности и к такой агрессии, которая могла угрожать стабильности и целостности территории Украины", — заключила депутат.

В свою очередь, депутат Рады, член коллегии МВД Антон Геращенко предположил, что Савченко вряд ли может грозить пожизненный срок, и, скорее всего, ее посадят на срок от пяти до десяти лет.

Обвинения Савченко сопровождались и выпадами в адрес России. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Москва якобы причастна к поставкам оружия арестованному депутату.

"Мы имеем факты, которые доказывают участие России как врага украинского государства в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства, мирного населения столицы с целью свержения конституционного строя", — заявил Луценко на заседании комитета Рады, который рассматривал вопрос о лишении Савченко неприкосновенности.