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Украина захотела купить вертолеты у Франции
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Украина захотела купить вертолеты у Франции 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении Киева подписать с Францией рамочное соглашение о закупке вертолетов.
Об этом Климкин сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом, сообщает «Апостроф».
Отмечается, что соответствующие документы могут быть подписаны в ближайшее время.
Однако не уточняется, о каких именно вертолетах идет речь; не сообщается и о том, для каких нужд Украина намерена их закупать.
Ранее Украину уличили в покупке у России запчастей для вертолетов, несмотря на то, что в июне 2014 года президент Украины Петр Порошенко запретил любое сотрудничество с Россией в военно-технической сфере.
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