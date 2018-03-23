Украина захотела купить вертолеты у Франции

Об этом Климкин сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом, сообщает «Апостроф».

Отмечается, что соответствующие документы могут быть подписаны в ближайшее время.

Однако не уточняется, о каких именно вертолетах идет речь; не сообщается и о том, для каких нужд Украина намерена их закупать.