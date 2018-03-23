Украина захотела купить вертолеты у Франции 

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении Киева подписать с Францией рамочное соглашение о закупке вертолетов.
Об этом Климкин сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом, сообщает «Апостроф».
Отмечается, что соответствующие документы могут быть подписаны в ближайшее время.
Однако не уточняется, о каких именно вертолетах идет речь; не сообщается и о том, для каких нужд Украина намерена их закупать.
Ранее Украину уличили в покупке у России запчастей для вертолетов, несмотря на то, что в июне 2014 года президент Украины Петр Порошенко запретил любое сотрудничество с Россией в военно-технической сфере.