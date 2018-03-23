Это знак: Во время выступления Порошенко рядом с его охранником рухнула сосулька

Об этом видно на 2 минуте 57 секунде видео, которое разместил Порошенко на своей странице в Facebook.

«А теперь у нас тут самый красивый садик. Вы когда-нибудь видели такой красавец?» — говорил в этот момент Порошенко.

Кусок льда разбился у ног охранника Порошенко, который позже отошел ближе к толпе детей и взрослых, которые стояли вдоль фасада детсада и слушали Порошенко.