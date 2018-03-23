Ещё
Это знак: Во время выступления Порошенко рядом с его охранником рухнула сосулька
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Это знак: Во время выступления Порошенко рядом с его охранником рухнула сосулька 

Украина.ру 50 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом видно на 2 минуте 57 секунде видео, которое разместил Порошенко на своей странице в Facebook.
«А теперь у нас тут самый красивый садик. Вы когда-нибудь видели такой красавец?» — говорил в этот момент Порошенко.
Кусок льда разбился у ног охранника Порошенко, который позже отошел ближе к толпе детей и взрослых, которые стояли вдоль фасада детсада и слушали Порошенко.
Во время инаугурации Порошенко в 2014 году, когда он шел к Верховной Раде один из солдат почетного караула упал в обморок прямо перед будущим президентом. Тогда многие на Украине сочли это за плохой знак, предвещающий потерю многих людей в войне.
Украина.ру: последние новости
Порошенко идёт ва-банк Закрепление пройденного: Савченко опять объявила голодовку «Взгляд»: Мог ли сработать план Савченко по убийству всей украинской элиты?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации806
Савченко грозит «пожизненное»95
Вернем летнее время
Новый лазер США высмеяли в Сети26
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды65
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
02:41
В кварталах реновации появятся бомбоубежища
Недвижимость Новости Москвы
01:01
Савченко грозит «пожизненное»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение