Это знак: Во время выступления Порошенко рядом с его охранником рухнула сосулька 

Об этом видно на 2 минуте 57 секунде видео, которое разместил Порошенко на своей странице в Facebook.
«А теперь у нас тут самый красивый садик. Вы когда-нибудь видели такой красавец?» — говорил в этот момент Порошенко.
Кусок льда разбился у ног охранника Порошенко, который позже отошел ближе к толпе детей и взрослых, которые стояли вдоль фасада детсада и слушали Порошенко.
Во время инаугурации Порошенко в 2014 году, когда он шел к Верховной Раде один из солдат почетного караула упал в обморок прямо перед будущим президентом. Тогда многие на Украине сочли это за плохой знак, предвещающий потерю многих людей в войне.