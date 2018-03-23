Корнилов: Зачем ФСБ заслала столько своих агентов на Украину?

«Господи, ну кому же она (Савченко) тут в России нужна, агентом ФСБ. Если сейчас послушать того же Тоню Геращенко, то окажется, что она в самом деле готовилась, как он говорит, «в школе НКВД». Была затем заброшена на Украину в запломбированном вагоне с тем, чтобы подрывать эту Украину изнутри. Что же вы кричали-то «свободу Наде Савченко»? Когда вы узнали, что она агент ФСБ? В какой момент ее перевербовали — там, в тюрьме российской, или где? Вы так долго делали из нее героиню — не Россия. В России к ней отношение не поменялось ни на йоту — согласитесь, ее как считали преступницей, авантюристкой, человеком, который ответственен за гибель российских граждан, человеком, который пошел убивать дончан, так и считают», — подчеркнул эксперт.

В то же время на Украине отношение властей к Савченко поменялось кардинально, отметил Корнилов.

«То есть, изменилось резко, в прямо противоположную сторону, настроение этих самых скакунов на Майдане. Вот они теперь кричат, что опять виноват Путин. Но вы знаете, после того, как Гордон ( Дмитрий Гордон , украинский журналист, руководитель интернет-издания «ГОРДОН» — ред.), яро поддерживавший Майдан, начал заявлять, что и Майдан, оказывается, Путин организовал, то выходит, что все активисты майдана, все лидеры Майдана, включая того же Гордона — агенты ФСБ, агенты Путина», — констатировал политолог.

В связи с этим он с иронией отметил, что не понимает, почему в ФСБ не могут навести порядок среди своих «агентов».

«Я вообще удивляюсь — если там все сплошь — и с одной стороны, и с другой — агенты ФСБ, то почему здесь, в ФСБ, их не могут как-то свести вместе и сказать: всё, договоритесь, и уже будем рулить. Зачем ФСБ надо было нанимать такое количество агентов в эту бедную, несчастную Украину? Не понимаю», — заключил Корнилов.