Ещё
Франция выделит полмиллиона евро на гуманитарные проекты для Донбасса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Франция выделит полмиллиона евро на гуманитарные проекты для Донбасса 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Франция выделит 500 тысяч евро на гуманитарные проекты для населения Донбасса, которые реализуют французские организации, а также окажет помощь Международному комитету Красного Креста (МККК), сообщил в пятницу на пресс-конференции в Киеве глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Франция принимает решение о предоставлении финансовой помощи неправительственным организациям гуманитарного характера, которые работают там. Речь идет о двух французских неправительственных организациях, которым Франция выделит 500 тысяч евро на реализацию проектов по обеспечению продовольственной безопасности местного населения. Кроме того, Франция будет финансировать два проекта, которые реализует в Донбассе Международный комитет Красного креста: восстановление школы в Красногоровке, второй — восстановление резервуара на водонасосной станции в городе Попасная", — сказал французский министр.
Он также выразил обеспокоенность ситуацией в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
РИА Новости: последние новости
"Вещи уже собрала": в семье Савченко рассказали, как она готовится к тюрьме Савченко объявила голодовку Савченко считает, что украинские СИЗО хуже российских
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации801
Савченко грозит «пожизненное»89
Вернем летнее время
Новый лазер США высмеяли в Сети27
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды63
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
02:41
В кварталах реновации появятся бомбоубежища
Недвижимость Новости Москвы
01:01
Савченко грозит «пожизненное»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение